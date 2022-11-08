الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لـ«منجد» قتل والدته فى البحيرة

الإعدام
الإعدام
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قضت محكمة جنايات دمنهوربمعاقبة منجد بالإعدام شنقا بعد أخد رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في إعدامه، لاتهامه بقتل والدته  في القضية المقيدة برقم 5158 لسنة 2022 جنح مركز شرطة المحمودية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليها والدته بدائرة المركز.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز المحمودية، قيام المتهم، منجد بقتل والدته المجني عليها بأن قام بحيازة سلاح ناري بندقية خرطوش، وتسلل إلى غرفة نوم والدته بالطابق العلوي وباغتها في مرقدها، وأطلق عليها عيارين ناريين استقرا بصدرها وبطنها ما أدى إلى وفاتها.

 وتبين أن المتهم قتل والدته ظنا منه خطأ أنها تسببت في إبعاد زوجته عنه، فأعد لذلك سلاحا ناريا - بندقية خرطوش- ووضع بها طلقات نارية وارتكب الواقعة.

 وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام للمتهم.

محكمة جنايات المستشار ياسر الوصيف مفتي الديار ركز شرطة المحمودية منجد

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وائل لطفي

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