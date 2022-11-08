الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أحمد عدلى يحقق بطولة الجمهورية للشطرنج قبل تمثيل مصر فى بطولة العالم 2023

أحمد عدلي
أحمد عدلي
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توج لاعب الشطرنج أحمد عدلي ببطولة الجمهورية التي نُظمت في طنطا ضمن منافسات بطولة "الشطرنج الخاطف"، حيث حقق العلامة الكاملة 11 نقطة في 11 جولة، بمشاركة 300 لاعب.

شارك في بطولة الجمهورية أكثر من 300 لاعب ولاعبة شطرنج، على رأسهم اللاعب أدهم فوزي بطل مصر للشباب، وعبدالرحمن هاشم بطل إفريقيا للكبار، وباسم سمير بطل العالم في الشطرنج الحائز على أعلى تقييم دولة في اللعبة على المستوى المحلي المصري والعربي والإفريقي.

يذكر أن أحمد عدلي أول لاعب شطرنج مصري يحصل على لقب أستاذ دولي كبير في الشطرنج، وهو أصعب لاعب إفريقي يحصل على اللقب.

وحصل على بطولة العالم للشاب عام 2007، وشارك في أوليمبياد الشطرنج كلاعب في المنتخب المصري أعوام، 2006 و2008 و2010.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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