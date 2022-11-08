الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكلية الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية

الكلية الفنية العسكرية
الكلية الفنية العسكرية
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في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات والجهات البحثية المختلفة وتحقيق التعاون العلمى فى شتى المجالات، وقعت الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية بهدف تبادل الخبرات العلمية والعملية للبحث العلمى وتنفيذ بحوث تطبيقية لدعم نقل وتسويق التكنولوجيا لورش العمل والمشروعات البحثية والدراسات العليا.

وألقى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مؤكداً اعتزاز الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية في مجال العمل الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات والإمكانات العلمية والمعملية والتعليمية في المجالات الهندسية المختلفة.

من جانبه، أعرب الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن شكره وتقديره للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من جهود مضنية لدعم أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، مشيراً إلى الدور الحيوي للكلية الفنية العسكرية في دعم العمل البحثي المشترك وتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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