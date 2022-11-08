الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022

بطاقات التموين
بطاقات التموين
ads

بدأت وزارة التموين في إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين ولكن لفئات محددة دون غيرها حددتها الوزارة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مظلة الحماية الاجتماعية لبعض المواطنين لمساعدتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم، والتي ترتب عليها زيادة أسعار جميع السلع الغذائية.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية .

رابط إضافة المواليد الجدد

يستطيع أصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية فقط إضافة المواليد الجدد من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية واختار أيقونة التموين، أو الدخول مباشرة عبر هذا  الرابط https://digital.gov.eg

  • ثم سجل الدخول على بوابة مصر الرقمية، إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.
  • اضغط على سجل حساب جديد.
  • أكتب الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.
  • اكتب الاسم الأول للأم.

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022

شروط تسجيل المواليد فى بطاقة التموين 2022 وخطوات الإضافة على مصر الرقمية

  • الضغط على خدمات التموين.
  • إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين لبطاقة التموين، ثم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد.
  • كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، على أن يكون الاسم رباعيًا.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.
  • كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة)، ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).
  • اختر كلمة (إضافة) لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين.

 

شروط تسجيل المواليد الجدد

وحدد على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شروط تسجيل المواطنين الجدد على بطاقات التموين والتي كانت متوقفة منذ فترة طويلة ، للأسر الأولى بالرعاية بحد أقصى فردان ليكون عدد أفراد البطاقة كاملة 4 أفراد فقط، وألا يكون الدخل الشهري للأسرة أكثر من 3 آلاف جنيه، وأن ينخفض المعاش عن 2500 جنيه، كما سيتم إضافة مواليد أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي والعمالة غير المنتظمة، والمرأة المعيلة والأرملة قريبَا، ويستطيع المواطن أن يضيف فردا آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسر الأولى بالرعاية، وأن تكون بطاقة التموين مسجلا بها 3 أفراد فقط.

txt

«التموين»: تشغيل 7555 منفذ جمعيتي بالمحافظات حتى الآن

وصرفت الدولة في أكتوبر الماضي زيادة جديدة على بطاقة التموين، وتبلغ قيمة الزيادة المقررة على البطاقات التموينية من 100 حتى 300 جنيه، يستفيد منها أصحاب البطاقات التموينية والمقدر عددهم 10.5 مليون أسرة، حيث تبلغ قيمة الزيادة للبطاقات التموينية ذات الأسرة الواحدة 100 جنيه، أما البطاقات التموينية المسجل عليها أسرتين تبلغ قيمة الزيادة بها 200 جنيه، والبطاقات التموينية ذات الثلاثة أسر تبلغ قيمة الزيادة لديهم 300 جنيه.

المواليد الجدد وزير التموين عبد الفتاح السيسي السلع الغذائية بوابة مصر الرقمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مصر للعالم.. آن أوان التنفيذ

الأكثر قراءة

الشرطة النسائية تشارك فى تأمين الدوائر الأولية بقمة المناخ بشرم الشيخ

أول تعليق من رئيس أوكرانيا على دعوة الرئيس السيسى للتدخل لوقف الحرب

«السياحة»: منع سائحة من التصوير بدون ملابس أمام الأهرامات

تونس على موعد مع برلمان جديد.. والوضع الاقتصادي يعقد المشهد

الخميس.. محمد الشرنوبي في ضيافة منى الشاذلي على «سي بي سي»

رؤساء دول لـ السيسي حول استضافة مصر مؤتمر COP27: «شكرا لهذا التنظيم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

أحمد الصغير

ليس مؤتمرًا كونيًا للمناخ.. بل إعلان انتصار مصر!

أميرة عبد الكريم

متحيزون لاقتصاد متوهج باللون البرتقالى

منى رجب

حب الوطن فى مواجهة نشر الكراهية

ماجد حبته

لماذا سميناها قمة التنفيذ؟

لواء. محسن الفحام

الأمم المتحدة.. والمعلومات المضللة

القس. رفعت فكرى

الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى

محمد رفعت

البطل الذى أنهى عملية الهجان؟!

صور

وقفة صامتة لوفود أجنبية وعربية تدعو لحماية البيئة والمحيطات

المنطقة الخضراء تتلألأ لاستقبال ضيوف قمة المناخ COP27 «صور»

أنا طير فى السما

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى: نسعى لشرق أوسط متجدد ولدينا حلول للأمن الغذائى

لابيد يكشف إمكانية مشاركته فى الحكومة المقبلة بقيادة نتنياهو

الجيش الإسرائيلى يعلن بدء تمرين عسكرى فى الجبهة الشمالية