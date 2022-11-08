كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022

بدأت وزارة التموين في إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين ولكن لفئات محددة دون غيرها حددتها الوزارة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مظلة الحماية الاجتماعية لبعض المواطنين لمساعدتهم في مواجهة التداعيات الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم، والتي ترتب عليها زيادة أسعار جميع السلع الغذائية.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية .

رابط إضافة المواليد الجدد

يستطيع أصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية فقط إضافة المواليد الجدد من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية واختار أيقونة التموين، أو الدخول مباشرة عبر هذا الرابط https://digital.gov.eg

ثم سجل الدخول على بوابة مصر الرقمية، إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

اضغط على سجل حساب جديد.

أكتب الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

اكتب الاسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين لبطاقة التموين، ثم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد.

كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، على أن يكون الاسم رباعيًا.

إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة)، ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

اختر كلمة (إضافة) لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين.

شروط تسجيل المواليد الجدد

وحدد على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شروط تسجيل المواطنين الجدد على بطاقات التموين والتي كانت متوقفة منذ فترة طويلة ، للأسر الأولى بالرعاية بحد أقصى فردان ليكون عدد أفراد البطاقة كاملة 4 أفراد فقط، وألا يكون الدخل الشهري للأسرة أكثر من 3 آلاف جنيه، وأن ينخفض المعاش عن 2500 جنيه، كما سيتم إضافة مواليد أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي والعمالة غير المنتظمة، والمرأة المعيلة والأرملة قريبَا، ويستطيع المواطن أن يضيف فردا آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسر الأولى بالرعاية، وأن تكون بطاقة التموين مسجلا بها 3 أفراد فقط.

وصرفت الدولة في أكتوبر الماضي زيادة جديدة على بطاقة التموين، وتبلغ قيمة الزيادة المقررة على البطاقات التموينية من 100 حتى 300 جنيه، يستفيد منها أصحاب البطاقات التموينية والمقدر عددهم 10.5 مليون أسرة، حيث تبلغ قيمة الزيادة للبطاقات التموينية ذات الأسرة الواحدة 100 جنيه، أما البطاقات التموينية المسجل عليها أسرتين تبلغ قيمة الزيادة بها 200 جنيه، والبطاقات التموينية ذات الثلاثة أسر تبلغ قيمة الزيادة لديهم 300 جنيه.