ضبط 1623 قضية تموينة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط 1623 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 2 قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت 66 طن "أرز أبيض – فول – عدس - سكر" وكذا ضبط 448 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت 18,750 طن دقيق أبيض "عينى" – 10,700 طن "سكر حر – فول - أرز أبيض – زيت طعام – مكرونة" - 8219 عبوة سجائر.

وضبط 659 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 12 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى-عينى" - 144 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 99 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 404 قضايا متنوعة أخرى بمضبوطات بلغت 3,250 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 100 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" – 160 بطاقة ذكية.

وضبط 22 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 11 طن أسمدة مدعمة، 723 إسطوانة بوتاجاز – 3 ماكينة صرف بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى 109,800 طن "مستندى – عينى" عبارة عن 3,250 طن دقيق بلدى "مستندى"- 100 كيلو جرام دقيق بلدى "عينى" – 18,750 طن دقيق أبيض "عينى" – 11 طن أسمدة مدعمة - 76,700 طن " سكر حر – فول - أرز أبيض – زيت طعام – عدس - مكرونة" ، 723 إسطوانة بوتاجاز – 160 بطاقة ذكية – 3 ماكينة صرف - 8219 عبوة سجائر.