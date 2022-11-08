الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لعامل قتل مواطنًا بسبب خلافات فى سوهاج

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامه بقتل مواطن وإصابة آخرين بسبب خلافات بينهم بدائرة مركز طما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد يوسف عبدالله ومصطفى سلطان بأمانة سر محمد عبدالحميد وأحمد سعد.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز طما عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه وإصابة آخرين، وكشفت التحريات عن أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بسبب خلافات بين الطرفين فقام بإطلاق النار من بندقية آلية تجاه المجنى عليهم بالاشتراك مع آخرين ما تسبب فى مقتل المجنى عليه وإصابة آخرين، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات سوهاج قتل مواطن المشدد السجن المشدد

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