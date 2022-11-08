استعلام عن حالة طلب وحدة سكنية عبر موقع وزارة الإسكان الاجتماعي

بدأ المتقدمون للحصول على شقق الإسكان الاستعلام عن حالة الطلب والذي تم توفيره عبر موقع وزارة الإسكان الاجتماعي الإلكتروني، بعد انتهاء المهلة التي مدتها الوزارة لتقديم طلب الحصول على الشقة في الإعلان الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16، ومع استمرار استعلام المتقدمين للحصول على شقة في الإعلان 10 والذي تم تسليم جزء منه وجاري تسليم الوحدات المتبقية حتى العام المقبل.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط استعلام عن حالة الطلب عبر موقع وزارة الإسكان الاجتماعي.

استعلام عن حالة الطلب

يستطيع المتقدمون للحصول على شقة الإسكان الاجتماعي الاستعلام عن حالة الطلب من خلال موقع صندوق التمويل العقاري عبر الرابط التالي:https://cservices.shmff.gov.eg ، ثم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن حالة الطلب بالضغط على استعلام عن حالة الطلب، وستظهر أمامك الاستعلام عن حالة الطلب الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب إدخالها، ليقوم المتقدم بالحصول على شقة الاسكان الاجتماعي في الاستعلام بإدخال الرقم القومي الخاص به.

ثم بعد ذلك قم بإدخال كلمة السر الخاصة بك بحساب والذي قمت بإنشائه عند التقديم على طلب الحصول على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعي عبر موقع صندوق التمويل العقاري ، ثم تظهر حالة الطلب الخاصة ، والتي تفيد بأن الوحدات السكنية تحت الإنشاء أم أنها قيد التسليم، ليستطيع المواطن معرفة سبب تأخير استلام الشقة الخاصة به.

موقع وزارة الاسكان الاجتماعي

يقدم موقع وزارة الإسكان الاجتماعي العديد من الخدمات للمواطنين منها خدمة المواطنين المتقدمين للحصول على شقة الإسكان الاجتماعي، منها طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، طلب تعديل من دور إلى دور، خاص بالحالات المرضية فقط ، طلب رفع / استكمال المستندات الأساسية، طلب تصحيح البيانات، طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، طلب إعادة الاستعلام الميداني، تقديم إفادة مخالصة سداد القرض، طلب نقل حجز الوحدة بإسم الورثة، طلب تنازل عن إعلان سابق، طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني، طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض.

طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية، طلب استرداد مقدم الحجز / المبلغ المسدد بعد التخصيص، تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات، طلب تغيير جهة التمويل .