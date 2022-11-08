الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استعلام عن حالة طلب وحدة سكنية عبر موقع وزارة الإسكان الاجتماعي

الإسكان
الإسكان
ads

بدأ المتقدمون للحصول على شقق الإسكان الاستعلام عن حالة الطلب والذي تم توفيره عبر موقع وزارة الإسكان الاجتماعي الإلكتروني، بعد انتهاء المهلة التي مدتها الوزارة لتقديم طلب الحصول على الشقة في الإعلان الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16، ومع استمرار استعلام المتقدمين للحصول على شقة في الإعلان 10 والذي تم تسليم جزء منه وجاري تسليم الوحدات المتبقية حتى العام المقبل.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط استعلام عن حالة الطلب عبر موقع وزارة الإسكان الاجتماعي.

استعلام عن حالة الطلب

يستطيع المتقدمون للحصول على شقة الإسكان الاجتماعي الاستعلام عن حالة الطلب من خلال موقع  صندوق التمويل العقاري عبر الرابط التالي:https://cservices.shmff.gov.eg ، ثم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن حالة الطلب بالضغط على استعلام عن حالة الطلب، وستظهر أمامك الاستعلام عن حالة الطلب الصفحة الخاصة بالبيانات التي يجب إدخالها، ليقوم المتقدم  بالحصول على شقة الاسكان الاجتماعي في  الاستعلام بإدخال الرقم القومي الخاص به.

رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وأسعار شقق الإسكان

رئيس الإسكان الاجتماعي تتفقد مشروع العمارات الخضراء بمدينة حدائق العاصمة (صور)

 ثم بعد ذلك قم بإدخال كلمة السر الخاصة بك بحساب والذي قمت بإنشائه عند التقديم على طلب الحصول على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعي عبر موقع صندوق التمويل العقاري ، ثم تظهر حالة الطلب الخاصة ، والتي تفيد بأن الوحدات السكنية تحت الإنشاء أم أنها قيد التسليم، ليستطيع المواطن معرفة سبب تأخير استلام الشقة الخاصة به.

موقع وزارة الاسكان الاجتماعي

يقدم موقع وزارة الإسكان الاجتماعي العديد من الخدمات للمواطنين منها  خدمة المواطنين  المتقدمين للحصول على شقة الإسكان الاجتماعي، منها طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، طلب تعديل من دور إلى دور، خاص بالحالات المرضية فقط ، طلب رفع / استكمال المستندات الأساسية، طلب تصحيح البيانات، طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، طلب إعادة الاستعلام الميداني، تقديم إفادة مخالصة سداد القرض، طلب نقل حجز الوحدة بإسم الورثة، طلب تنازل عن إعلان سابق، طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني، طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض.

txt

رئيس الإسكان الاجتماعي تتفقد مشروع العمارات الخضراء بمدينة حدائق العاصمة (صور)

طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية، طلب استرداد مقدم الحجز / المبلغ المسدد بعد التخصيص، تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات، طلب تغيير جهة التمويل .

الاسكان الإسكان الاجتماعى صندوق التمويل العقاري وزارة الاسكان الاجتماعي الإعلان 16 الاعلان 10

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مصر للعالم.. آن أوان التنفيذ

الأكثر قراءة

الشرطة النسائية تشارك فى تأمين الدوائر الأولية بقمة المناخ بشرم الشيخ

أول تعليق من رئيس أوكرانيا على دعوة الرئيس السيسى للتدخل لوقف الحرب

«السياحة»: منع سائحة من التصوير بدون ملابس أمام الأهرامات

تونس على موعد مع برلمان جديد.. والوضع الاقتصادي يعقد المشهد

الخميس.. محمد الشرنوبي في ضيافة منى الشاذلي على «سي بي سي»

رؤساء دول لـ السيسي حول استضافة مصر مؤتمر COP27: «شكرا لهذا التنظيم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

أحمد الصغير

ليس مؤتمرًا كونيًا للمناخ.. بل إعلان انتصار مصر!

أميرة عبد الكريم

متحيزون لاقتصاد متوهج باللون البرتقالى

منى رجب

حب الوطن فى مواجهة نشر الكراهية

ماجد حبته

لماذا سميناها قمة التنفيذ؟

لواء. محسن الفحام

الأمم المتحدة.. والمعلومات المضللة

القس. رفعت فكرى

الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى

محمد رفعت

البطل الذى أنهى عملية الهجان؟!

صور

وقفة صامتة لوفود أجنبية وعربية تدعو لحماية البيئة والمحيطات

المنطقة الخضراء تتلألأ لاستقبال ضيوف قمة المناخ COP27 «صور»

أنا طير فى السما

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى: نسعى لشرق أوسط متجدد ولدينا حلول للأمن الغذائى

لابيد يكشف إمكانية مشاركته فى الحكومة المقبلة بقيادة نتنياهو

الجيش الإسرائيلى يعلن بدء تمرين عسكرى فى الجبهة الشمالية