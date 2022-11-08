أكوا باور توقع مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العماني لتملك حصة في طاقة رياح السويس بقدرة 1.1 جيجاواط

بحضور سمو وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية

◄ سيمتلك جهاز الاستثمار العماني حصة تصل لـ 10% في المشروع

◄ مجموعة حسن علام القابضة المصرية مستثمر مشارك بنسبة 25%، فيما ستحتفظ أكوا باور بالحصة المتبقية

◄ المشروع سيخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند اكتماله عام 2026م

◄ المشروع سيوفر الكهرباء لأكثر من مليون وحدة سكنية، باستثمارٍ يصل إلى 1.5 مليار دولار أميركي

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، ومعالي وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان، سالم بن ناصر العوفي، ومعالي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية، وقعت شركة أكوا باور السعودية مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العماني ليكون مستثمراً في مشروع طاقة رياح السويس بقدرة 1.1 جيجاواط، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ (COP27) المعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار بالوكالة ملهم بن بشير الجرف، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" بادي بادماناثان، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" محمد أبونيان، وجمعٌ من كبار المسؤولين.

ووفق مذكرة التفاهم، سيمتلك جهاز الاستثمار العماني نسبة 10% من المشروع، الذي يقدر إجمالي قيمته بنحو 1.5 مليار دولار، في حين ستمتلك شركة حسن علام القابضة، وهي شركة مصرية للهندسة والتشييد والبنية التحتية، حصة تبلغ 25%، في حين تمتلك شركة أكوا باور السعودية للحصة المتبقية من المشروع، الذي سيكون عند اكتماله بحلول عام 2026م أكبر مزرعة رياح بعقد واحد في منطقة الشرق الأوسط، ويسهم بتخفيف 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا وإمداد ما يفوق مليون منزل بالكهرباء.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" محمد أبونيان: "يعد مشروع طاقة رياح السويس مشروعًا باهرًا لطموحه وحجمه. ويثبت اجتماع المستثمرين من دول العالم العربي في هذا المشروع الإقليمي قوة إرادة التنفيذ، وهو الموضوع الرئيس لمؤتمر (كوب27)." مضيفًا: “يثبت توقيع مذكرة التفاهم ثقة مجتمع المستثمرين في خبرات شركة "أكوا باور" وقدرتها على تنفيذ مشاريع ضخمة، ومع استمرارنا على العمل على مجموعة مشاريعنا في الطاقة المتجددة في مصر، نعتز بشراكتنا المستمرة مع جهاز الاستثمار العماني وشركة حسن علام القابضة، ونؤمن بأن تعاونهم وإسهامهم في هذا المشروع البارز لطاقة الرياح سيمكّن بقوة أهداف الدولة لتنويع مصادر الطاقة".

بدوره، قال ملهم بشير الجرف، نائب الرئيس للاستثمار بالإنابة في الهيئة العمانية للاستثمار: "تتماشى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم مع جهود السلطنة لتعزيز الاستثمارات المشتركة مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية في مشاريع الطاقة المتجددة، وخاصة طاقة الرياح. وتهدف سلطنة عُمان لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وتحقيقاً لهذه الغاية، تقوم البلاد بتطوير خطة طموحة لتحويل الطاقة وإزالة الكربون، وتشمل تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الهيدروجين والطاقة المتجددة. كما يركز المركز بشكلٍ كبير على تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لضمان إيجاد مستقبل مستدام، سواء من خلال شراكاتنا في نفس المجال أو بالشراكة مع مستثمرين إقليميين ودوليين، مثل أكوا باور، ومجموعة حسن علام القابضة"

وكانت "أكوا باور"قد وقعت مؤخرًا اتفاقية تطوير مشترك مع شركة أوكيو المملوكة لجهاز الاستثمار العماني، وشركة أير برودكتس الأمريكية في مايو2022، تتضمن الاتفاقية تطوير مشروع بقيمة مليارات الدولارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في عمان.

وأكوا باور" (برمز تداول 2082) هي شركة مطوّرة ومستثمرة ومشغلة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتأسست في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2004. تضمّ "أكوا باور" ما يزيد على 3900 موظف، وتوجد حالياً في 13 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا. تضمّ محفظة مشاريع "أكوا باور" 67 مشروعاً لإنتاج الطاقة و/أو تحلية المياه في 13 دولة، بتكلفة استثمارية تبلغ 249.2 مليار ريال سعودي (66.5 مليار دولار أميركي)، من خلال توليد 42.7 جيجاواط وإنتاج 6.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول وفق عقود شراء طويلة الأجل تعمل بنموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

تأخذ "أكوا باور" على عاتقها تحقيق رسالتها من خلال إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة بشكلٍ موثوقٍ وبتكلفة منخفضة، مع الإسهام بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات.

وجهاز الاستثمار العماني (OIA) هو صندوق الثروة السيادية العمانية المكلف بإدارة واستثمار وتطوير الأصول الوطنية والدولية للسلطنة. يمتلك الصندوق محافظ استثمارية متنوعة على الصعيدين الوطني والدولي ، حيث يستثمر في أكثر من 40 دولة في مختلف القطاعات بما في ذلك الغذاء والطاقة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات العامة والتمويل والاستثمار والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعة والطيران.