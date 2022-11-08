ضبط مدير مخزن حجب 60 سلعة غذائية فى الجيزة

ناقشت مباحث التموين بالجيزة، اليوم الثلاثاء، مدير مخزن تم ضبطه وبحوزته 60 طن سلعا غذائية فى الجيزة، واعترف بحجبها المضبوطات عن البيع، تمهيدا لبيعها بأسعار السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف المتهم أنه جمع كميات من السلع الغذائية المتنوعة، وخزنها بمخزن مسئول عن إدارته، بدون ترخيص، تمهيدا لبيعها بأسعار السوق السوداء، للاستفادة من فارق الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات.

كانت قد وردت معلومات لرجال مباحث التموين بالجيزة، تفيد حيازة مدير مخزن لكميات من السلع الغذائية عن البيع، لبيعها بأسعار السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطه وبحوزته كمية قدرها 60 طن "فول ، عدس ، بسلة جافة" معبأة داخل عبوات وشكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصري بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.