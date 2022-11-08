الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لمتهم بخطف فتاة لطلب فدية من أسرتها بسوهاج

متهم
متهم
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قضت محكمة جنايات سوهاج، الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بخطف فتاة بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز أخميم وذلك لطلب فدية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبوالقاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2017 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس مباحث مركز أخميم بلاغاً من أسرة المجني عليها باختفائها.

وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين حيث تم تخدير المجني عليها حال استقلالها سيارة قيادة المتهم وقام باقتيادها واحتجازها داخل شقة سكنية والاتصال بأهلها طالبا فدية مالية ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

حكم فتاة خطف السجن المؤبد معاقبة المتهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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