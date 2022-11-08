الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

جريدة الدستور
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أصيب 5 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا بالقرب من مركز أبو قرقاص جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين لمستشفى ملوى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

الطريق الصحراوي الغربي ميكروباص أجرة سيارة المصابين إزالة

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