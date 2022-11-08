بـ«توصيل الأسلاك».. محاكمة عاطل تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

قررت النيابة العامة، إحالة عاطل متهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب توصيل الأسلاك، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، للمحاكمة الجنائية.

كانت النيابة قد قررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

جاء ذلك بعد أن نجحت الداخلية في ضبط عاطل بالقاهرة، لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "توصيل الأسلاك"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة القليوبية باكتشافه سرقة سيارة "نصف نقل" ملكه.

- نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن العثور على السيارة المشار إليها وتحديد مرتكب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القليوبية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته فرد خرطوش، عدد من الطلقات، وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة بأسلوب "كسر الكالون، وتوصيل الأسلاك" ، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.