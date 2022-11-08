الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مواطن بحادث تصادم في الغربية

اسعاف
اسعاف
ads

أصيب مواطن بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة نارية بطريق صرد خباطه بدائرة مركز قطور بمحافظة الغربية.

البداية بتلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق صرد خباطه بدائرة مركز قطور وسقوط مصاب وتعطل حركة المواصلات.

انتقلت قوة أمنية، وتبين تصادم سيارة ربع نقل بدراجه نارية، أسفر الحادث عن إصابة شاب، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، ونقل المصاب إلى مستشفى قطور المركزى، لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم سيارة ربع نقل دراجة نارية محافظة الغربية مستشفى قطور المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل مصر للعالم.. آن أوان التنفيذ

الأكثر قراءة

تداول 77 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الإنتاج الحربي: طورنا معالجة محطة صرف شرم الشيخ بالتعاون مع القطاع الخاص

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك اليوم 8 نوفمبر

الشوربجي: إطلاق تطبيق «سبوت» خلال أيام وسيكون منصة شاملة لإصدارات الوطنية للصحافة

طعن شريك قاتل «شيماء جمال»: الحكم لم يظهر نية القتل.. وإيذاء المتهم معنويا

القضاء الإيرانى يصدر 1000 حكم ضد محتجين فى التظاهرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

متحيزون لاقتصاد متوهج باللون البرتقالى

منى رجب

حب الوطن فى مواجهة نشر الكراهية

ماجد حبته

لماذا سميناها قمة التنفيذ؟

لواء. محسن الفحام

الأمم المتحدة.. والمعلومات المضللة

القس. رفعت فكرى

الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى

محمد رفعت

البطل الذى أنهى عملية الهجان؟!

جمال رشدي

عيدا الميلاد والقرعة لبابا الوطن والكنيسة

محمود خليل

الثائر النبيل

صور

وقفة صامتة لوفود أجنبية وعربية تدعو لحماية البيئة والمحيطات

المنطقة الخضراء تتلألأ لاستقبال ضيوف قمة المناخ COP27 «صور»

أنا طير فى السما

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى: نسعى لشرق أوسط متجدد ولدينا حلول للأمن الغذائى

لابيد يكشف إمكانية مشاركته فى الحكومة المقبلة بقيادة نتنياهو

الجيش الإسرائيلى يعلن بدء تمرين عسكرى فى الجبهة الشمالية