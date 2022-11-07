الإثنين 07 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وجه لها 7 طعنات.. القبض على المتهم بقتل زوجته فى المرج

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل فى اتهامه بقتل زوجته بـ7 طعنات بسلاح أبيض "سكين"، لرغبتها في الانفصال بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقة بدائرة قسم المرج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى محل البلاغ وبالفحص عثر على جثة سيدة مقتولة بـ7 طعنات بمختلف أنحاء الجسم.

وبإجراء التحريات تبين أنها متزوجة من عامل ولديهما أطفال، كما تبين اختفاء الزوج وأن المجني عليها كانت على خلاف مع زوجها منذ فترة وكانت تقيم لدى أسرتها وحضرت إلى الشقة للحصول على بعض متعلقاتها، ونشبت مشادة كلامية بينهما بسبب رغبتها فى الانفصال فقام باستلال سكين وطعنها بـ7 طعنات بمختلف أنحاء الجسم، وحاول الهروب.

ونجحت قوة أمنية بقيادة المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث المرج، بإلقاء القبض على المتهم بأحد مواقف السيارات قبل هروبه، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية عامل قتل زوجته سلاح أبيض المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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