نادية صالح تكتب: د. زكى نجيب محمود يقرأ كف طه حسين

- «المغتربون» و«السلفيون» كلاهما مخطئ وتيار عميد الأدب هو الحل

- الرواد كانوا متمكنين من التراث بنفس درجة تمكنهم من الثقافة الغربية.. وطه حسين إمامهم فى ذلك

- نرفض الغرب ولكننا نستخدم ثمار فكره وهذا تناقض نعيش فيه

كان الدكتور زكى نجيب محمود «١٩٠٥-١٩٩٣» يوصف بأنه فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة، والسبب أنه كان يستطيع التعبير عن أعقد الأفكار الفلسفية بأسلوب جذاب وأن يشرحها للناس بسهولة، وهى صفة غابت عن كثير من دارسى الفلسفة بعده حتى أوشك هذا العلم الهام على الاندثار فى جامعات مصر المختلفة ولم يبق لدى دارسيه مجال للإبداع والابتكار، كان د. زكى نجيب محمود تلميذًا لجيل الرواد فى الثقافة المصرية وتتلمذ بشكل مباشر على يد طه حسين فى كلية الآداب قبل أن يسافر إلى إنجلترا ليحصل على شهادة الدكتوراه فى الفلسفة قبل أن يعود فى منتصف الأربعينيات.. وهو واحد من المفكرين الذين لم نشعر بأثرهم الهام إلا بعد وقت طويل لسببين أولهما أنه تغرب كثيرًا فى عمله كملحق ثقافى فى سفارة مصر فى واشنطن فى الخمسينيات والستينيات، ثم شد عصا الترحال إلى الكويت فى ١٩٦٨ ليدرس الفلسفة فيها، أما السبب الثانى فهو سبب عام يتعلق بانتشار التطرف الدينى منذ بدء السبعينيات وخفوت نجم الفلسفة رويدًا رويدًا، ولعل ما أسهم فى هذا أن زكى نجيب محمود أكبر أساتذة الفلسفة من جيل النهضة كان شجاعًا لا يتورع عن خوض المعارك مع رموز التطرف والفكر المتزمت مستخدمًا قلمه السيال وقدرته على عرض الحقائق ببساطة والدفاع عن أفكاره بشجاعة، ومن حسن الحظ أن هذا المفكر الكبير صاحب الأفكار التنويرية «الحقيقية» وغير «المدعاة» و«السطحية» ترك لنا تراثًا كبيرًا من الكتب والترجمات أعادت إحدى دور النشر الكبرى طبعه مؤخرًا.. فى السطور القادمة تفريغ لحلقة من البرنامج الإذاعى الشهير «زيارة لمكتبة فلان» حاورته فيها الإذاعية نادية صالح حول أستاذه طه حسين ومشروعه الفكرى.. فنعم المحاور والمتحاور معه والمتحاور عنه.

وائل لطفي

■ هل هناك علاقة بين عميد الأدب العربى طه حسين.. وبين رفاعة الطهطاوى وأحمد لطفى السيد.. وديكارت؟!.. وإذا انقسمنا حول ثلاث فرق.. سلفيون ومتغربون ووسط فمع أى فرقة يكون عميد الأدب العربى؟

■ قضية ثالثة.. كيف يكون مستقبل الثقافة فى مصر؟!.. أكثر من قضية شائكة.. وعلى قدر بالغ من الأهمية كان يجب أن تكون مطروحة أمام شيخ الفلاسفة.. وراهب الفكر.. الأستاذ زكى نجيب محمود ونحن نحاوره فى ذكرى عميد الأدب العربى.. فزيارتى لمكتبته كانت فى حقيقتها زيارة لعقله.. الهدف منها البحث فيه عن طه حسين، بفكره ومؤلفاته وإسهاماته فى الفكر والأدب العربى.. وكان اللقاء وجبة دسمة كان عقل ووجدان الملايين فى حاجة إليها.. فمن أين كنت أبدأ؟! وإلى أن ترسو سفينتى على شاطئ الفيلسوف والمفكر الكبير زكى نجيب محمود؟!

قال إنه كان يحضر لقاءات عمالقة الفكر والأدب المصريين وضيوفهم العرب مساء كل خميس.. لكنه لم يكن يتكلم أبدًا.. فقد كانوا كبارًا!

وقال إنه لم يتجرأ بالحديث مع طه حسين وزيارته فى منزله بالزمالك إلا حينما صدر أول كتاب له فذهب إلى بيت عميد الأدب العربى لإهدائه الكتاب مما ساهم فى توطيد الصلة بينهما!

وشرح راهب الفلسفة ردًا على أسئلتى له كيف يكون المرء مصريًا، ويعيش عصره دون أن يفلت منه العصر أو يفقد الهوية!..

وأجاب عن سر التناقض الغريب بين رفضنا للغرب واستخدامنا لثمار فكره؟

قال شيخ الفلاسفة الكثير.. وأفاض فى تقديم الدكتور طه حسين حتى أحسسنا أنه يقدم لنا عميد الأدب العربی تقديمًا جديدًا.. وكأنه يلتقط لنا صورة له أكثر وضوحًا من كل ما لدينا من صور.. وربما كانت هذه النتيجة هى الهدف المحدد والدقيق جدًا من هذا الحوار.. وتلك الزيارة!

التراث الإسلامى والغرب!

سألت فيلسوفنا الكبير عن أول كتاب قرأه للدكتور طه حسين.. لكنه بدأ الإجابة من مسافة أبعد من السؤال فتحدث عن أول لقاء بينهما.. وأول زيارة قام بها لأستاذه.. وأول مرة يشعر فيها عميد الأدب العربى بأن لدى تلميذه بذرة الفلسفة.. بل ها هى تنمو وتشب وتثمر!

قال شيخ الفلاسفة عن كل هذا

«.. أريد أن أقول إنه لحسن حظى، وحظ أمثالی ممن عاصرونی وعاصرتهم، إننا كنا شبابًا عندما كان ذلك الرعيل العظيم الذى منه طه حسين أو فى مقدمته، يكتبون فى العشرينيات والثلاثينيات وقبل ذلك.. لكننى لم أكن قد استطعت أن أدخل دنياهم قبل ذلك.. ودخلت دنیا هؤلاء الناس العمالقة طه حسین والمازنى والعقاد وغيرهم فى العشرينيات.. كنت لا أترك كلمة واحدة مما يكتبون فى دنيا الأدب والثقافة والفكر إلا وقرأتها، لذلك كنت أنا ومن يشبهنى من الشباب الذين تتبعوا هؤلاء القادة ندخل عالمًا جديدًا مع كل كتاب أو مقال.. لأنهم جميعًا كانوا يتميزون بصفة لا أظنها تصف كثيرين، حتى ممن هم قدوة ورواد.. وهى أنهم كانوا يجيدون إجادة تامة معرفتهم بالتراث العربى الإسلامى.. والنقطة الثانية أنهم يجيدون إجادة تامة الثقافة الغربية.. إما الفرنسية أو الإنجليزية.. فهؤلاء كانوا يكتبون كما لو كانوا يعرضون علينا وجبتين تتصل إحداهما بالأخرى.. وكأننا نعيش فى أوروبا ومع الماضى معًا.. وكان طه حسين بالنسبة لى المثل الأعلى. والشاب عندما يكون لديه قدر من الطموح والموهبة يحتاج إلى قوة دفع سواء فى الأسرة أو من شخص فى الحياة العامة. وبالنسبة لى لم أتعلق إلا بهذا النوع الذى يقرأ ويكتب، وبالذات طه حسين.. لأنه كان يحمل الصيغة التى يمتزج فيها التراث بالجديد الآتى من أوروبا امتزاجًا تامًا يتمثل فيما يكتبه.. وفى الطريقة التى يعيش بها.. فحياته المنزلية كما رأيناها كانت هذه الصيغة الجديدة التى يمتزج فيها الأزهرى بالفرنسى!».

ويستطرد فيلسوفنا الكبير زكى نجيب محمود قائلًا:

- ومن هنا كانت بداية رؤيتى للهدف والطريق المؤدى إليه.. والفرق بين طه حسين وغيره أن الامتزاج كان كاملًا لديه.. بينما عند الآخرين كان تجاورًا.. لذلك تشكلت رؤيتى كاملة. والحقيقة أننى لم أتصل به إلا بعد التخرج حيث العمل الثقافى.. فمثلًا.. عندما صدرت مجلة الرسالة لصاحبها أحمد حسن الزيات فى يناير عام ١٩٣٣ أخذت فى الحال أكتب بانتظام فى هذه المجلة.. وكذلك طه حسين.. وكنت قد التحقت بلجنة التأليف والترجمة والنشـر.. وكان طه حسين عضوًا فيها.. وكذلك معظم نجوم الثقافـة.. وكانت العادة أن يجتمعوا بها مساء كل خميس.. وكان كثيرًا مـا يأتى الضيوف من أدباء البلاد العربيـة.. وكنت حريصًا على حضـور الاجتمـاع.. ونادرًا ما كنت أشـتـرك فى الحديث ولو بكلمة.. فقد كانوا كبارًا وكنت أستمع.. وكان طه حسين يأتى فى هذه اللقاءات.. وشجعتنى تلك المناسبات وجرأتنى على أن أذهب إليـه فى بيتـه بالزمالك عندمـا صدر لى أول كتاب وأهديتـه له وتوالت كتبى.. وأهديتها له.. ومن هذه الصلات عرفنى جيدًا.

■ وأقـول لضيـفى الكبير إننى كنت أتصور أنه كـان من الطبيعى أن تسـيـر المعادلة أكـثـر سـهـولة بين التراث والمعاصرة. فما الذى جعل الهـوة تتسع إلى حد العصبية؟!.. وكـان سؤالى قـد ألح على عقلى منذ تكلم راهب الفلسفـة عن الامتزاج الكامل للتراث بالحديث عند طه حسين.. ووصف أستاذنا زكى نجيب محمود سؤالى بـأنه على قدر كبير من الأهمية.. ثم أجاب مستفيضًا فى رده علیه:

- باختصـار أقول.. كيف أكون مصريًا وأعيش عصرى.. فلو اكتـفـيـت بأننى مصـری عربی فقط سيفلت منى العـصـر.. وإذا اكتفيت بأن أكون عصـريًا فقط سـتفلت هويتى.. والحـقـيـقة أن المقاومة منذ أوائل القرن الماضى كانت شديدة للعصر.. فنحن نتـقـبل ثمـراته.. فـالـعـصـر علوم والعلـوم أدت إلى صناعـات، والصناعـات أدت إلى آلات وأجهـزة.. ونحن على استعداد كـامل لشراء هذه الآلات، ونتمتع بهـا.. لكننا عندما نقول لا بد أن نساهم فى زراعة هذه الشجرة التى تثمر هذه الثمرات، هنا يصبح الغرب شياطين وأبالـسـة.. ونطالب بالتـبـرؤ منهـم.. فكيف حـدث هذا التناقض الغريب؟

- قبل أن يأتى القرن التاسع عشر كانت هناك ثلاثة قرون بأكملها هى فترة الحكم التركى حيث أغلقت النوافذ وأصبح الجامع الأزهر خلال هذه السنوات يقوم بحفظ الكتب القديمة دون إبداع أو كتابة أى شىء يضاف إلى التراث القديم.. ثم جاءت أوروبا مع الحملة الفرنسية.. وكان معها علم جديد وفيه منهج جديد للتفكير.. وأوروبا نفسها قبل ذلك كانت على المنهج القديم. وكنا نتفوق عليهم.. وعندما دخلوا بمنهجهم الجديد وهو قراءة الطبيعة.. وليس قراءة كتاب.. أصبح المنهج العلمى هو اللازم لاستقراء قوانين الطبيعة.. ونحن توقفنا عند هذا الحد.. ولم ندخل معهم فى هذه الرغبة الجديدة.. وبالتالى لم ندخل معهم فى اكتساب المنهج الجديد.. وعندما دخلت أوروبا بحفنة من العلماء وبالمنهج الجديد أخذنا العلم لندرسه فى المدارس التى أنشأناها.. لكن كنا ندرس الثمرة التى وصلت إليها أوروبا دون أن ندرس المنهج الذى أوصلهم إليها.. وحتى هذه اللحظة التى أتحدث فيها نحن ما زلنا على هذه الوقفة!

- ولما صدمتنا أوروبا بهذا العلم الجديد تهشمنا أمام هذه الصدمة الجديدة.. وانقسمنا إلى أكثر من شعب واحد.. لأننا انقسمنا بالتدريج إلى ثلاث فرق حتى يومنا هذا.. وهى فرقة ترفض الغرب علمًا، وهذه الفئة الغالبة.. ومع ذلك قبلت الغرب ثمرة دون المنهج.. وهؤلاء هم السلفيون الذين يرون أن المثل الأعلى أن نعيش كما عاش السلف. والفريق الثانى هو الفريق النقيض وهم جماعة صغيرة العدد وقليلة الأثر، ويغلب عليهم الدعوة بأن نكون مثل أوروبا تمامًا، فما دامت حياتهم نجحت فلماذا لا نحيا حياتهم ونتعلم تعليمهم.. وهؤلاء هم المتغربون.. وفى الوسط هناك جماعة بدأت مع رفاعة الطهطاوى.. ولم نحرم بعده مـمن يفكرون بنفس الطريقة.. وهى أن نوجد صيغة تجمع بين الطرفين، فنحافظ على الهوية السلفية مع حقنها بما هو جديد منهجًا وعلمـًا. وهؤلاء تأثيرهم كبير، وطه حسين يمثل هذه الفئة أدق تمثيل وأكثر من لطفى السيد أستاذه.. وهنا أهمية طه حسين ووزنه، وعندى الكثير من كتبه وسوف أبين أهمية هذه الوقفة فى كتبه وفى خلوده.. فالهدف نفسه والتأثير هو سر الخلود.

ويكمل أستاذنا الكبير زكى نجيب محمود قائلًا:

- وإذا أمسكنا بكتاب «فى الشعر الجاهلى» الذى أقام الدنيا ولم يقعدها.. وقد حذف منه الأشياء الشائكة وأخرجه تحت عنوان «فى الأدب الجاهلى».. وتوقفنا قليلًا عنده فما هى أهميته؟.. لقد قال فى بدايته إننى سأتبع منهج «ديكارت».. والخطوة الأولى فى منهج ديكارت هى أن يتخلص من معرفته التى فى رأسـه وكأنه ليس فى رأسـه معـرفة.. وقال إن شعـراء الجاهلية المذكورين سأعتبر أنهم لا وجود لهم، لكى أبدأ من جديد.. وأقرأ شـعرهم وأرى ما به.. وهذا المبدأ الذى وضعه لنفسه فى أول الكتاب یعنی أنه ينبغى ألا يكون للأقدمين سلطان علينا.. لهم عقول ولنا عقول.. نقدر ما صنعوه وتركوه ولكن نجتهد بحرية كمـا اجتهدوا.. وهذا ليس هدمًا.. ولكنه بناء.. لأننى ربما أعود وأقبل هؤلاء الأقدمين، لكنى أقبلهم على معرفة.. فهو بناء مستنير، والإمام الغزالى نفسه عندما كان يدرس فى بغداد وساوره الشك حينما طرح على نفسه سؤالًا هو أنه إذا كان يثبت وجود الله للطلبة المسلمين وهو مؤمن بالله.. فكيف يثبت ذلك للآخرين من غيـر المـؤمنين؟.. ومن هذا الوسواس ترك الإمام الغزالى بغداد وأهله وأسرته وهام على وجهـه ورح يتنقل بين البلدان بحثًا عن إجابة لهذا السؤال، وهو كيف أبرهن على وجـود الله دون طريق «القرآن يقول كذا وكذا» لأن هذا يقال لمن آمن بالقرآن.. ونحن نريد طريقًا يقال للإنسان عمومًا.. وظل الإمام الغزالى إلى أن هداه الله للطريقة التى يبرهن بها وعاد إلى بغداد ليستأنف طريقه.. فهو قد شك إذن لا ليهدم.. لكن ليمهد الطريق إلى إيمان مستنير.

ونعو إلى طه حسين فهو- أيضًا- أراد أن يبنى على نور ومعرفة.. ونحن نقتل مواهبنا كلها عندما نقدم على التراث ونحن خائفون.. وطه حسين عندما يخرج كتابًا فهو كإنما يدق طريقًا جديدًا على الأرض ليسير به السائرون.. وباعتبارى دارسًا للفلسفة، لا بد أن أقول إنه قد أخذ الخطوة الأولى من منهج ديكارت وهى الشك.. ولم يأخذ الخطوة الثانية وهى البناء، وتبدأ بالأفكار الأولية التى لا تقبل الشك.. وهى موجودة عند الغزالى أيضًا.. وطه حسين لم يراع ذلك لأن الموضوع لم يحتمل أن تبدأ بأفكار مفرغة من المضمون، ومن ثم ليس فيها شروط المنهج الديكارتى.

التشبه بطه حسين!

وكان الكتاب الثانى من كتب طه حسين الذى اختاره لنا شيخ الفلاسفة زكى نجيب محمود للحوار حوله هو كتاب يمثل وقفة جديدة كما وصفه.. فما هو هذا الكتاب؟!.. قال:

- هناك كتاب «مستقبل الثقافة فى مصر».. كتاب صغير يمثل الوقفة.. فليس المهم أن ما قاله صواب أو خطأ لكن اللفتة التى يتركها لدى القارئ. وهذا الكتاب يجب أن يحمل هدفًا واضحًا لمستقبل الثقافة فى مصر، فإذا سألت أحد السلفيين فسوف يقول لك إن الهدف واضح وهو حفظ كتب الأقدمين.. وإذا قلنا للمتغربين فسيقول قراءة أمهات الكتب التى بنيت عليها أمهات الحضارة الغربية.. لكن طه حسين إجابته كانت مختلفة، فقد ركز على أن مصر لا يمكنها أن تنسلخ عن ثقافة البحر المتوسط، فقد عاشت هذه الثقافة قرونًا ولم تدر مصر ظهرها إليها إلا فى العصر الترکی.. لكن قبل ذلك وبعد ذلك هناك اتصال بثقافة اليونان وروما.. وهذا هو المصرى..

■ ونحن نختتم هذا الحوار الممتع مع فيلسوفنا الكبير زکی نجیب محمود سألته هل يرشح هذا الكتاب «مستقبل الثقافة فى مصر» ليقرأه شبابنا الآن؟.. فقال:

- إذا كانت لديه القدرة النقدية فليقرأه.. لكن الأثر الذى سيبقى رغم الاختلاف مع الكتاب هو الصلة بين ثقافة المصرى وثقافة البحر المتوسط.. وهذه هى اللفتة.. ومثل هذه اللفتات هى التى تترك الأثر الحقيقى الذى يتمثل فى الرؤية والتوجه.. وهذا ما جعلنى أكثر تطلعًا للتشبه بطه حسين وأنا شاب.

■ كم كانت القضايا التى طرحناها فى ذكرى عميد الأدب العربى وتحاورنا فيها مع أستاذنا زکی نجيب محمود.. كم كانت قضايا شائكة ومثيرة ومهمة للحاضر والمستقبل معًا.. لكن- أيضًا- كم كان الحوار ممتعًا ونحن نستعد للإبحار فى عقل الفيلسوف الكبير.. وأيضًا ونحن نلم الشراع ونقترب من الرسو على شاطئ النهاية التى فرضها الوقت.. وقت البرنامج.. ووقت الفيلسوف الكبير!