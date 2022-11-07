رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وأسعار شقق الإسكان

يوفر صندوق الاسكان الاجتماعي العديد من الخدمات للمواطنين الراغبين في حجز وحدات سكنية مدعمة سواء الوحدات السكنية لمحدودي ومنخفضي الدخل أو الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل وللمصريين في الخارج.

وجاء تدشين رابط صندوق الاسكان الاجتماعي تسهيلًا على المواطنين وحتى يتمكنوا من معرفة كافة التفاصيل حول شقق الإسكان الاجتماعي بسهولة، وتقدم "الدستور" في التقرير التالي رابط موقع صندوق الاسكان.

رابط صندوق الاسكان الاجتماعي

يقدم موقع صندوق الاسكان الاجتماعي العديد من الخدمات للمواطنين عبر دخولهم من الرابط التالي:https://cservices.shmff.gov.eg/

ومن الخدمات التي يقدمها صندوق الاسكان الاجتماعي خدمة مركز خدمة المواطنين والإبلاغ عن مخالفات الاسكان الاجتماعى حيث يمكنك الإبلاغ عن مخالفة لقانون الإسكان الاجتماعى، خدمة الشكاوى والمقترحات وتبدأ التقديم علي الشكاوي يبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا خلال أيام العمل الرسمية، ويقدم خدمة نتائج الفرز والتظلمات، وخدمة حجز وحدات دار مصر / سكن مصر / جنة، وخدمة المناقصات، إضافة إلى خدمة الوظائف الخالية.

الاعلان 16 لشقق الاسكان

يقدم صندوق الاسكان للراغبين في الحصول على شقق في الاعلان 16 معرفة كافة التفاصيل حول الاعلان 16 الذي يتضمن شقق كاملة التشطيب بمساحة بين 75 مترًا و90 مترًا مربعا للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.

وتم طرح شقق الاعلان 16 في 25 محافظة بنظام التمويل العقاري والتقسيط، وهى محافظات الشرقية، الفيوم، الفيوم الجديدة، السويس، المنوفية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الأقصر، بني سويف، سوهاج، الغربية، شمال سيناء، الدقهلية، المنيا الجديدة، المنيا، قنا، أسوان، دمياط، أسيوط، القليوبية، مطروح، برج العرب الجديدة، أخميم الجديدة، البحيرة.

أسعار شقق الإسكان

وحدد صندوق الاسكان أسعار شقق الإسكان وجاءت كالتالي:

الشقق التي تم طرحها بنظام التمويل العقاري بالتقسيط حتى 30 سنة وفائدة 3%.

وتتفاوت مساحات وحدات شقق «سكن لكل المصريين 3» بين 75 مترًا و90 مترًا، ويبدأ سعر الوحدات من 250 ألف جنيه وحتى 450 ألف جنيه.

وشقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل في الإعلان 16 تبلغ قيمة جدية الحجز بين 15 و22 ألف جنيه، ومقدمات حجز تبدأ من 10%.