«كيف نبني الجسور.. بين العلم ورسم السياسات».. جلسة لمنصة منتدى شباب العالم

تعقد جلسات منصة منتدى شباب العالم- مؤتمر قمة المناخ 27، ظهر غدا الأربعاء، جلسة بعنوان: "الأكاديميا والتغيرات المناخية: كيف نبني الجسور.. بين العلم ورسم السياسات؟"، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية".

وتناقش الجلسة قضية التغيرات المناخية التى تطلب تضفرا مشتركا من كافة المؤسسات المحلية والعالمية، للوصول إلى حالة النجاح في درئ مختلف تداعيات التغيرات المناخية، وتعتبر المؤسسات الأكاديمية مثل الجامعات ومراكز البحوث في مقدمة تلك المؤسسات، لقدرتها علي بحث مختلف التحديات وابتكار حلول فعالة لها، فضلاً عن قدرتها علي التأثير المجتمعي بمختلف القضايا التي تشغل بال الشعوب والمجتمعات.

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27بشرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخي في تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغيرات المناخية المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر الأطراف cop27مشاركة دولية واسعة من مختلف أنحاء العالم، حيث يشارك أكثر من 120 من قادة الدول، وبحضور ممثلين من نحو 197 دولة، بما يقارب 40 ألف مشارك من أنحاء العالم، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، للمشاركة في المفاوضات السنوية بشأن تغير المناخ، بهدف مناقشة المضي قدما في الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف مع تداعياتها، كما تحظى القمة بتغطية إعلامية عالمية مكثفة بتواجد أكثر من 3000 إعلامي يتابعون فعاليات القمة بكل لغات العالم.