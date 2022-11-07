الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: نتطلع لأن تمثل زيارة ميلونى إلى مصر قوة دفع جديدة للعلاقات مع إيطاليا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي رحب بزيارة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية ومشاركتها في أعمال قمة المناخ.


وجدد الرئيس السيسي التهنئة على توليها مهام منصبها مؤخرًا، ومعربًا عن تقديره للعلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين، وتطلعه لأن تمثل زيارة ميلوني إلى مصر قوة دفع جديدة لتطوير تلك العلاقات التي تستند إلى روابط تاريخية عميقة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27".

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم فى شرم الشيخ

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