الملك عبدالله الثانى: نعمل بالشراكة مع مصر ودول أخرى لزيادة مَنَعة المنطقة بأكملها

انطلقت رسميا فعاليات مؤتمر المناخ «COP 27»، المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، الإثنين، بحضور 110 من قادة الدول والحكومات.

وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: «تسببت درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه في الأردن بالضغط الشديد على مواردنا المحدودة، وقد تفاقم بفعل الازدياد غير الطبيعي في النمو السكاني الناجم عن التدفق الهائل للاجئين».

وأضاف: «يسير برنامج الأردن للتعافي الأخضر بالتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة، فنحن نعمل على الاستثمار في مواردنا الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح».

وتابع: «نعمل بالشراكة مع مصر ودول أخرى لزيادة منعة المنطقة بأكملها».