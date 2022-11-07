الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الملك عبدالله الثانى: نعمل بالشراكة مع مصر ودول أخرى لزيادة مَنَعة المنطقة بأكملها

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
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انطلقت رسميا فعاليات مؤتمر المناخ «COP 27»، المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، الإثنين، بحضور 110 من قادة الدول والحكومات.

وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: «تسببت درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه في الأردن بالضغط الشديد على مواردنا المحدودة، وقد تفاقم بفعل الازدياد غير الطبيعي في النمو السكاني الناجم عن التدفق الهائل للاجئين».

وأضاف: «يسير برنامج الأردن للتعافي الأخضر بالتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة، فنحن نعمل على الاستثمار في مواردنا الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح».

وتابع: «نعمل بالشراكة مع مصر ودول أخرى لزيادة منعة المنطقة بأكملها».

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم فى شرم الشيخ

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