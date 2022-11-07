الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز ربة منزل بتهمة اختطاف ابنة طليقها انتقامًا منه فى المرج

اختطاف
اختطاف
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أمرت نيابة المرج بحجز ربة منزل 24 ساعة على ذمة التحريات، بتهمة خطف ابنه طليقها بسبب خلافات بينهما.

وكشفت الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتغيب ابنته (طالبة، ومقيمة بذات العنوان) أثناء توجهها للمدرسة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل لمشاهدة (طليقة المُبلغ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية) حال اصطحابها الطفلة من أمام المدرسة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها الطفلة المبلغ بغيابها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لسابقة زواجها من والد الطفلة المتغيبة وانفصالهما بالطلاق، ونظرًا لوجود خلافات مالية بينهما، قررت خطف نجلته للانتقام منه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة المرج التحريات خطف خطف ابنه طليقها المرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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