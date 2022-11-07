دور شباب البرنامج الرئاسى فى قمة المناخ بشرم الشيخ

نجحت الدولة المصرية خلال ‎٧‏ سنوات، بدأت مع إعلان عام ‎٢٠١٦‏ عامًا للشباب، أن ترسخ مفهومًا جديدًا في التجربة الشبابية المصرية، وأصبحت تجربة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة جزءًا من تاريخ هذا الوطن، فقد آمن رئيس الجمهورية بالفكرة، واستثمرت الدولة المصرية في هؤلاء الشباب وفي قدراتهم، وأصبحت الدولة "تمتلك القدرة" من خلال هؤلاء الشباب والدفع بهم لدعم أي من خطط وتوجهات ومسارات الدولة.

واحدة من تلك القدرات لدى شباب البرنامج الرئاسي هي القدرة على التخطيط وتنظيم الأحداث، التي تم اكتسابها على مدار سنوات من خلال إدارة عدد كبير من الأحداث الوطنية والدولية، اكتسبوا من خلالها الخبرات والمهارات، ونجحو من خلالها أن ينالوا ثقة القيادة السياسية والإشادة الدولية.

وفي يناير ‎2022، وعلى إثر استعداد مصر لتنظيم قمة المناخ السابعة والعشرين بمدينة شرم الشيخ، فقد كلف رئيس الجمهورية شباب البرنامج الرئاسي خلال كلمته في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بتكوين مجموعات شبابية من شباب العالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد والتنظيم للقمة.

وفي ضوء تكليف رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر ‎٢٠٢٢‏ للجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمنتدى شباب العالم لإدارة اللوجستيات وتنظيم الفعاليات بمؤتمر قمة المناخ، وتولي مسئولية التنسيق بين كل الجهات المشاركة في الإعداد للمؤتمر المتمثلة في الوزارات المعنية والأمم المتحدة والشركات المنظمة.

أولًا: القدرات التنظيمية لشباب البرنامج الرئاسى والخبرات السابقة

‎(1)‏ القدرة البشرية

‏- يتكون قوام شباب البرنامج الرئاسي من ‎١٨٠٠‏ شاب وفتاة تتراوح أعمارهم من ‎٢٢‏ إلى ‎٢٧‏ عامًا، يمثلون 42 تخصصًا أكاديميًا مختلفًا، وغالبيتهم من حملة الدراسات العليا، كما يتمكن الفريق في تحقيق تواصل بأكثر من ‎١٣‏ لغة منها (الإنجليزية. الفرنسية. الألمانية. الروسية. البرتغالية. التركية الصينية. الروسية. الإسبانية. الإيطالية. العبرية. المجرية. التشيكية. الكورية).

‎(2)‏ الخبرات التنظيمية السابقة

يمتلك الفريق خبرات تنظيمية محلية ودولية، حيث نجح شباب البرنامج الرئاسي في تنظيم أكثر من 5 مؤتمر واحتفالية محلية مثل (المؤتمرات الوطنية للشباب، إفطار الأسرة المصرية، احتفالية حياة كريمة بإستاد القاهرة. الزيارات الرئاسية لقرى حياة كريمة. المؤتمر الاقتصادي)، وتنظيم أكثر من 25 حدثًا دوليًا داخل مصر وخارجها.

كما نجح شباب البرنامج الرئاسي في تصميم منظومة متابعة إلكترونية لكافة المنظمين ولتسهيل الإدارة اللوجستية، مما يضمن عملية استقرار المتابعة والتوجيه والتدخل السريع في الأزمات.

‎(3)‏ قدرة إنتاج وإدارة المحتوى

- القدرة على إعداد الدراسات المتكاملة للأحداث والفعاليات.

- إعداد مخطط الجلسات من حيث نوعية الجلسة ومسار الحديث طبقًا لأجندة الحدث أو الفاعلية.

‏- القدرة على إدارة الجلسات طبقًا لطبيعة الموضوع والمستهدف من النقاش.

(4) قدرة التسويق الفني الإعلام الاعتيادي والإعلام الرقمي

خلال 7 سنوات تمكنت اللجنة المنظمة من تطوير منظومة التعامل مع الإعلام فيما يتعلق ببث الحدث أو الفاعلية بالشكل الأمثل الذي يضمن تحقيق الاتصال الناجح مع الجمهور.

‎(5)‏ منظومة الإدارة والتشغيل

‏- استطاعت اللجنة المنظمة من تطوير قدرة إدارة الحضورلتقديم منظومة 360 تبدأ من الإعلان عن للحدث حتى مغادرة الحضور.

‏- بلغ عدد الحضور الذي يتم التعامل معهم خلال الفاعلية الواحدة إلى أكثر من 13000 بمتوسط عدد 640 عملية في الوقت ذاته.

‎(6) منظومة التعامل مع الطوارئ والأزمات

‏- طورت اللجنة المنظمة فرعية إدارة الطوارئ والأزمات، حيث تمكنت من ثقل خبرات فريق العمل المتخصص من خلال الدورات التخصصية بجانب المشاركة في العمل الميداني بغرف عمليات الفاعليات المختلفة وغرفة عمليات حياة كريمة.

‏ثانيًا: الإمكانيات والقدرات التنظيمية لشباب البرنامج الرناسي لإدارة قمة المنساخ

‏- يتولى شباب البرنامج الرئاسي مسئولية إدارة لوجيستيات وتنظيم فعاليات مؤتمر قمة المناخ من خلال غرفة العمليات المركزية وكذلك الفرق الميدانية المتنوعة والمنتشرة في نطاق مدينة شرم الشيخ ومركز المؤتمرات الدولي والمنطقة الخضراء.

‏- ويتكون قوام الفريق التنظيمي لقمة المناخ الذي يديره شباب البرنامج الرئاسي من عدد ‎٢٠٠٠‏ منظم منهم شباب البرنامج الرئاسي وشباب جامعات ومتطوعون مصريون وأجانب.

‏المهام الرئيسية لغرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات لمؤتمر قمة المناخ التي يديرها شباب البرنامج الرئاسي.

‏- الربط والتنسيق بين كل الجهات والوزارات المختلفة (وزارة الخارجية - وزارة التضامن – وزارة البيئة وزارة النقل _ وزارة الكهرباء...) بالإضافة إلى الشركات المنفذة للأعمال الإنشائية واللوجيستية وغيرها من الأعمال اللازمة.

‏- إدارة منظومة الاستقبال والانتقالات من وإلى مطار شرم الشيخ والقاهرة، بداية من وصول الضيوف وتسهيل إجراءات استلام الحقائب والتسجيل انتهاءًا بتوفير وسائل انتقال مجانية إلى مختلف الفنادق داخل مدينة شرم الشيخ.

‏- إدارة كل فنادق مدينة شرم الشيخ والمتواجد بها ضيوف القمة، لتسهيل الإجراءات والعمل على حل أي تحديات تواجه المشاركين في زمن قياسي. حيث ينتشر أعضاء الفريق في أكثر من ‎١٠٠‏ فندق داخل المدينة.

الإدارة والإشراف على تنفيذ الفاعليات داخل المنطقة الخضراء التابعة للدولة المصرية، حيث وضع شباب البرنامج الرئاسي فور توليهم مسؤولية تفعيل غرفة العمليات المركزية خطة لإعادة تأهيل حديقة السلام لتجعل من تجربة ضيوف القمة تجربة فريدة ومميزة في طريقهم إلى منطقة المعارض الملاصقة لها داخل المنطقة الخضراء والتي يتم إدارة كل فعالياتها من خلال شباب البرنامج الرئاسي بالتنسيق مع وزارة البيئة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.

تولي مسئولية معاونة سكرتارية الأمم المتحدة في إدارة وتنظيم المنطقة الزرقاء "مركز المؤتمرات الدولي".

تخصيص فريق عمل مسئول عن التعامل مع الشخصيات المهمة من الحضور.

تفعيل غرفة عمليات فرعية متخصصة في إدارة أية أزمات طارئة أثناء تنفيذ الحدث.

متابعة مغادرة ضيوف المؤتمر بسلام إلى بلادهم.