حبس عاطلين سرقا مصوغات ذهبية وأموال من داخل شقة بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبيه من داخل شقة.

وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يفيد خلاله بلاغه باكتشافه سرقة (مبلغ مالى - 2جهاز " لاب توب" – 3 هواتف محمولة - 3 ساعات ماركات مختلفة - 2 حقيبة ظهر - حقيبة لاب توب - ومشغولات ذهبية وفضية) من داخل الشقة محل سكنه.

- نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما عدا المبلغ المالي، وأقرا بإنفاقه على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.