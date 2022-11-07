توفر الدولة شقق الإسكان الاجتماعي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير شقة لكل شخص في حاجة إليها، ويبحث المتقدمون للحصول على شقة الإعلان 10 عن كيفية الاستعلام عنها مع تسليم بعض الشقق لاصحابها وقرب تسليم باقي الشقق ضمن الإعلان 10 ، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 10 .

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 10

يمكن للمتقدم للحصول على شقق الاسكان الاجتماعي في الإعلان 10، الاستعلام عنها من خلال الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي من هنا.

ثم اختيار رقم الإعلان 10 المتقدم فيه المستعلم ، وكتابة بيانات المتقدم بطلب التخصيص بدقة، وإدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم والمكون من 14 رقم، تحديد موعد دفع إيصال جدية الحجز، والضغط على كلمة استعلام، وتظهر لك كافة البيانات المستعلم عنها عن الوحدة المطلوبة.

كما يوفر صندوق الاسكان الاجتماعي طريقة أخرى للتواصل والاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان 10 عن طريق التواصل تليفونيًا مع خدمة العملاء من أي تليقون أرضي أو هاتف محمول على الخط الساخن على رقم 5777 ، 5999 ، 1188 ، 090071117.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن طرح مبادرة سكن لكل المصريين التزامًا بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة فائدة 3%، على أطول مدة سداد والتي تصل إلى 30 عامًا وأنظمة دفع تناسب كافة المواطنين في عدد من المحافظات المختلفة.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي