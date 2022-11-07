الإثنين 07 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ فعاليات عدة بالمحافظات

المنطقة الشمالية
المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ فعاليات
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نظمت المنطقة الشمالية العسكرية عدد من الفاعليات بالمحافظات التي تقع في نطاق المسئولية، حيث قامت المنطقة الشمالية العسكرية بتنظيم احتفالية لتكريم المتفوقين دراسياً من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية والمجتمع المدني في كافة المراحل التعليمية والمتفوقين رياضياً وكذا تكريم عدد من مديري المدارس بالمحافظات التي تقع في نطاق المسئولية.

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المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ فعاليات

تضمنت الاحتفالية عددا من الفقرات الفنية والغنائية وسط حالة من البهجة والفرحة التي غمرت الحاضرين.

كما نظمت المنطقة الشمالية العسكرية احتفالية رياضية تضمنت ماراثون دراجات بخارية ودراجات هوائية شارك به الآلاف من شباب الجامعات والمدارس والنوادي بمحافظة الإسكندرية بدءً من كوبري ستانلي حتى مكتبة الإسكندرية.

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المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ فعاليات

واختتمت الاحتفالية الرياضية بعدد من العروض الرياضية والغنائية والفنية بساحة بشاير الخير ومكتبة الإسكندرية.

كما نظمت قيادة المنطقة الشمالية العسكرية حفل زفاف جماعي لعدد (110) شاب وفتاة من أبناء المحافظات التي تقع في نطاق المسئولية بالتعاون مع محافظة الغربية وذلك بعد دعمهم بالأجهزة الكهربائية والأثاث وكافة المستلزمات بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وتضمن الحفل تنفيذ عرضاً للموسيقات العسكرية، بالإضافة إلى عدد من العروض والفقرات الفنية والترفيهية لفرق الفنون الشعبية، كما تم توزيع الهدايا المادية والعينية على المتزوجين.

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المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ فعاليات

وأكد اللواء أح أسامة نجا قائد المنطقة الشمالية العسكرية خلال تنفيذ تلك الأنشطة على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للمجتمع المدني بمختلف فئاته بالتعاون مع كافة الجهات المعنية إيماناً بالدور المجتمعي  للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن رجال المنطقة الشمالية العسكرية لا يدخرون جهداً لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها على الوجه الأكمل.

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المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ فعاليات

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وائل لطفي

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