الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6,200 طن سكر مجهول المصدر بالجيزة

سكر مجهول المصدر
سكر مجهول المصدر
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (6,200 طن "سكر حر - مكرونة - أرز أبيض – ملح طعام") بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الإدارة العامة اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية الجرائم التموينية سكر حر

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وائل لطفي

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