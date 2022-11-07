ضبط 6,200 طن سكر مجهول المصدر بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (6,200 طن "سكر حر - مكرونة - أرز أبيض – ملح طعام") بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.