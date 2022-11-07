الإثنين 07 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

البرنامج الحاصل على جوائز إيمي الآن في مصر..

«شارك تانك».. فرصة ذهبية لرواد الأعمال

شارك تانك
شارك تانك
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تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاق برنامج الواقع الجديد "شارك تانك" Shark Tank، أقوى برنامج عالمي لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة عبر تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

يعرض الموسم الأول من البرنامج حصريًا على قناة CBC ومنصة WATCHIT في يناير 2023، وذلك بالتعاون بين كل من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS وشركة POD الوكيل الإعلاني، وشركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلي للبرنامج.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة المتحدة على تقديم أقوى برامج الواقع العالمية التي تحظى بملايين المشاهدات حول العالم وتقدم فائدة حقيقية للمجتمع وللمشاهد المصري.

تم عرض 14 موسما من برنامج "شارك تانك" في الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول في عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب في عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات في مختلف المشروعات.

يمكن لأي شخص لديه فكرة جديرة أن تصبح مشروعا ناجحا أو لديه مشروعا ناشئا يرغب في تعظيمه أن يتقدم للمشاركة عبر الموقع الخاص بالبرنامج https://impco.me/en/Application وملء البيانات المطلوبة.

يتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، إلى جانب قدرته على التحدث بثقة وذكاء لاستعراض مواطن القوة في فكرته ومميزاتها وإقناع رجال الأعمال لدعمه ماديا وتبني فكرته ليكونوا من أول شركاء مشوار نجاحه.

يُعد البرنامج فرصة كبيرة لمن يطمح في أن يصبح من كبار رجال الأعمال، لأنه سيصبح منذ البداية شريكا لأهم رجال الأعمال من ذوي الخبرة، ويحظى بدعمهم المادي والمعنوي ويستفيد من ثقلهم الكبير في عالم المال والأعمال، وفي كل حلقة من حلقات البرنامج يمكن أن يقتنص المتسابقون تلك الفرصة الذهبية التي يمنحها لهم شارك تانك مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم فى شرم الشيخ

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