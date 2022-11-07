الإثنين 07 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة العريش

أكاديمية ناصر العسكرية
أكاديمية ناصر العسكرية
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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم الأنشطة البحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية المختلفة، وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع جامعة العريش، وذلك لتعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية بين الطرفين.

ويهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية خاصة موضوعات الاستراتيجية والأمن القومي وصناعة القرار وأساليب التفكير والدراسات المستقبلية وذلك من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية بين الطرفين، وكذا تبادل الزيارات والتعاون فى مجالات البحث العلمى والمعرفة، وإتاحة محتويات المكتبات للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات التى تهم الباحثين من الطرفين.

وألقى اللواء أ. ح. أشرف فارس، مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، كلمة أكد خلالها الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية، مشيرًا إلى حرص الأكاديمية على التواصل المستمر مع الصروح التعليمية المختلفة لتأهيل كوادر متعاقبة مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنها.

وأعرب الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عن سعادته البالغة بالتعاون المثمر بين الجامعة والأكاديمية وما لمسه من مستوى علمي متميز للمنظومة التعليمية، متطلعًا إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون.

كما تم تبادل الدروع التذكارية بين مدير الأكاديمية ورئيس جامعة العريش تأكيدًا على أهمية
التعاون بين الطرفين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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