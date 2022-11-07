الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أوهمني بالزواج.. أول مواجهة بين «فتاة المرج» والمتهم باغتصابها

اغتصاب
اغتصاب
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واجهت نيابة المرج فتاة اتهمت طالبا باغتصابها وهتك عرضها بالمتهم.

وتعرفت المجني عليها على المتهم واتهمته باستدراجها إلى شقته وإيهامها بالحب والزواج ثم اغتصبها. 

وأشارت الفتاة إلى أن الطالب تهرب من وعده لها بالزواج فأخبرت جدتها بما حدث.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من سيدة مسنة تتهم فيه طالب ثانوي يبلغ من العمر 17 سنة بهتك عرض حفيدتها داخل شقته.

وقالت جدة المجني عليها إن المتهم استدرج حفيدتها التي تبلغ من العمر 13 عاما إلى شقته وهتك عرضها.

وأضافت جدة المجني عليها أن الفتاة تقيم برفقتها بعد انفصال والديها، واخبرتها بما حدث لها على يد المتهم فتوجهت إلى قسم الشرطة وبإعداد الأكمنة تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة، وأنه واقَعها بمحض إرادتها.

المرج اغتصاب نيابة المرج قسم شرطة المرج سيدة مسنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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