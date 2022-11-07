مصرع مواطن فى حادث تصادم سيارة بالعاشر من رمضان

لقي مواطن مصرعه إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به، أثناء عبوره طريق "مصر - الإسماعيلية" أمام الهايبر بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر بوصول علاء الدين عبد الفتاح 60 عاما جثة هامدة.

كشفت التحريات الأولية، اصطدام سيارة بشخص بطريق مصر الإسماعيلية، أمام الهايبر، مما أسفر عن مصرعه.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المتوفي إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر، والتحفظ علي جثة الشاب تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.