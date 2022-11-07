«التعليم» تصدر توجيها للمديريات بشأن المرحلة الابتدائية

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحديد الفترات الدراسية للصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية للعام الدراسي الحالي 2022، حيث أصدرت الوزارة خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن القرار.

وأكد الخطاب أنه تضاف فترة في مادة اللغة الإنجليزية لتدريس المستوى الرفيع لمدارس التعليم الرسمي لغات والخاص لغات.

وشمل جدول الحصص الخاص بالصفوف الابتدائية الأولى

- متعدد التخصصات: عدد الحصص 11

- الرياضيات: 8 حصص.

- لغة عربية : 12 حصة.

- لغة إنجليزية: 4 حصص.

- تربية رياضية: حصتان.

- أنشطة التوكاتسو: عدد الحصص واحدة فقط.

- القيم واحترام الآخر: عدد الحصص 2.