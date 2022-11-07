الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سيناتور روسى يصف جونسون بأنه سياسى بدم بارد نسى أصوله الروسية

أليكسي بوشكوف
أليكسي بوشكوف
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وصف السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، بأنه سياسي بدم بارد يعرف كيف يحسب تحركاته ويختبئ وراء صورة الرجل الأشعث .


وكتب بوشكوف على "تليجرام": "خلافا لما يعرفه الكثير من الناس عنه، هو سياسي بدم بارد ورصين يعرف متى وماذا يقول، ويعرف كيف يحسب تحركاته، لكنه يخفي كل هذا وراء التهريج المتكرر وصورة الرجل الأشعث".

 

وأضاف أن "جونسون رفض الترشح مجددا لرئاسة الوزراء لأنه قبل 45 يوما من استقالة خليفته ليز تراس ترك هذا المنصب بفضيحة".

 

واستذكر بوشكوف اجتماعا شخصيا مع جونسون في نوفمبر 2017 عندما كان وزيرا  للخارجية البريطانية، وقال: كان يستعد للذهاب إلى موسكو للقاء لافروف وتحدث عن طيب خاطر عن جذوره في أوديسا الروسية، وأن جده روسي، وعن عشقه لروسيا.

 

وختم بوشكوف قائلا: "لن تسمع هذا من جونسون اليوم".

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم فى شرم الشيخ

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