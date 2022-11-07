الإثنين 07 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى: المساعدة الإيرانية لروسيا تطيل أمد الحرب

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإمدادات العسكرية الإيرانية إلى روسيا.

وقال زيلينسكي: "إيران تدعم النظام الروسي وتساعد في إطالة أمد الحرب، وبالتالي تطيل أمد التهديدات التي تواجه العالم بسبب الهجوم الروسي".

وأوضح الرئيس الأوكراني، إنه بدون دعم طهران لموسكو، فإن أوكرانيا "ستكون بالفعل أقرب إلى السلام".

وأضاف "زيلينسكي"، إنه بدون تدخل طهران، سيكون حل أزمة الغذاء العالمية أو أزمة الطاقة أكثر واقعية، وأنه "يجب على كل من يساعد روسيا في إطالة أمد هذه الحرب أن يتحمل مسئولية عواقب هذه الحرب".

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العالم فى شرم الشيخ

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