وفاة شخص وإصابة آخر فى حادث سير بالعياط

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر إثر انقلاب تروسيكل، بطريق مصر أسيوط الزراعي أمام قرية الرفاعي بالعياط جنوب الجيزة، تم نقل الجثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

ترجع تفاصيل الحادث، حينما ورد لقسم شرطة العياط من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث مروري بطريق مصر أسيوط السريع أمام قرية الرفاعي، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل بسرعة عالية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انقلابه، ومصرع شخص من مستقليه، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، والمصاب إلى مستشفى العياط المركزي.

وصرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن المتوفى بعد إنهاء إجراءات الدفن من ذويه، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب، وطلبت تقريرا طبيًا وافيًا عن حالته، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.