الأحد 06 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إزالة آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص
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أزالت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الأحد، آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي، وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى، كما انتقل فريق من النيابة إلى المستشفى للاستماع لأقوال المصابين الـ6 في الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي اتجاه محور الضبعة في الجيزة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث.

وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدًا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث، ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان فى الواقعة.

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