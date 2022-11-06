الحركة المدنية تشيد بجهود الدولة فى الإعداد لمؤتمر المناخ.. وتؤكد: انفراجة في «ملف المحبوسين»

أشادت الحركة المدنية بجهود الدولة في الإعداد لمؤتمر المناخ Cop27، وأكدت انفراجة ملف المحبوسين والسعي للمزيد من الجهود في هذا الملف.

وقالت في بيان، اليوم، إن فعاليات قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ ظهرت في صورتها الأولى بشكل جيد، مضيفة: “ نأمل أن تستمر على هذا النحو وأن تكتمل لتكلل المجهود الكبير الذي بذل في التحضير لها وأن تكون حلقة مهمة من حلقات العمل الدولي للتصدي لقضية تغير المناخ ومواجهة التأثيرات المحتملة خصوصا على الدول النامية”.



وطالبت الحركة المدنية بالتصفية الكاملة لملف المحبوسين الذي بالفعل يشهد انفراجة في الشهور الماضية٬ داعية إلى أن تكتمل بالإفراج عن بقية القائمة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أو بموجب أحكام قضائية ومنهم من ألقي القبض عليه حديثا.