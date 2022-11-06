الأحد 06 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستعلم عن حالة المصابين فى مشاجرة بالحوامدية

مشاجرة
مشاجرة
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أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين، بالاشتراك في مشاجرة في العزبة الشرقية بالحوامدية، بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص، وتولت النيابة التحقيق. 

واستعلمت النيابة عن حالة المصابين؛ تمهيدًا للاستماع لأقوالهم في الواقعة واستكمال التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بشارع المعز بالعزبة الشرقية بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول عامل خردة وشقيقه وطرف ثان كهربائي ونجليه بسبب خلافات الجيرة، ونتج عن المشاجرة إصابة الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثانى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحوامدية العام لتلقي العلاج اللازمة وسط حراسة أمنية مشددة وتم ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم فى شرم الشيخ

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