الأحد 06 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة موظف سقطت عليه بئر أثناء التنقيب عن الآثار فى قنا

جثة
جثة
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انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، الأحد، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، جثة موظف بالشئون القانونية بديوان محافظة الأقصر من أسفل الرمال، سقطت عليه بئر أثناء التنقيب عن الآثار في مزرعة بقرية الغربي بهجورة بنجع حمادي.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع شخص سقطت عليه بئر داخل مزرعة فى عرب المناصرة بالغربى بهجورة بمركز نجع حمادي.

وكشفت التحريات عن مصرع محمد.أ.ي، موظف بالشئون القانونية بديون عام محافظة الأقصر، سقطت عليه بئر أثناء التنقيب عن الآثار داخل مزرعة في عرب المناصرة بالغربي بهجورة في نجع حمادي.

تمكنت الأجهزة الأمنية من انتشال الجثة بعد 4 أيام من البحث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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العالم فى شرم الشيخ

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