COP27.. جولة فى «صحافة العالم»: مصر العنوان الرئيسى للأحداث

«واشنطن بوست»: «COP 27» منصة مهمة من أجل حماية الكوكب

وصفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الدورة الـ٢٧ لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 27» بأنها فرصة لحشد قادة العالم فى نفس المكان، من أجل مناقشة حماية الكوكب من عواقب أزمة المناخ.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن عشرات الآلاف من المسئولين والخبراء من جميع أنحاء العالم توافدوا على مصر، بدءًا من أمس الأحد، لحضور المؤتمر المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر الجارى.

وأضافت، فى تقرير على موقعها الإلكترونى: «الأمم المتحدة جعلت من COP 27 منصة مهمة، كى نلحق بركب العمل الهائل الذى ينتظرنا، خاصة أن المؤتمر الدولى يجذب المجموعات البيئية والعلماء وقادة الأعمال والمشاهير والصحفيين، وسط تنفيذ عدد قليل من تعهدات الدول بشأن المناخ فى ٢٠٢٢».

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد المؤتمر فى إفريقيا هذا العام أثار دعوات تحث المشاركين للتركيز على الدول الإفريقية، التى تعد من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ، على الرغم من كونها من بين أقل البلدان المسببة للانبعاثات الضارة.

وبينت أنه ستتم مناقشة موضوعات التنوع البيولوجى والمياه والنقل، مع تصدّر تغير المناخ جداول الأعمال السياسية، فى ظل أن الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات والظروف الجوية القاسية أضرت بملايين الأشخاص والمنازل والاقتصادات فى كل أنحاء العالم.

وتوقعت أن تجرى الحكومات تقييمًا للتقدم المحرز على صعيد تعهدات المناخ، التى تتمحور حول خفض الانبعاثات، والتخلص التدريجى من الوقود الأحفورى، وتكثيف استخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن ضمان دعم الدول الأكثر ثراءً للدول الفقيرة التى تتحمل وطأة تغير المناخ.

«أسوشيتد برس»: فرصة لتحقيق العدالة للبلدان الإفريقية الأكثر تضررًا

يأمل نشطاء المناخ الشباب من الدول الإفريقية فى مساهمة الدورة الـ٢٧ من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 27»، الذى انطلقت فعالياته أمس، فى تلبية مطالبهم، خاصة بعدما تم وصفه بـ«مؤتمر الأطراف الإفريقى». وذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية أن النشطاء الأفارقة لديهم مطالب عالية، ويأملون فى أن تكون مواقف البلدان الإفريقية بشأن قضايا مثل التمويل للتكيف مع تغير المناخ، أو الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، مركزية فى المحادثات. وقالت الناشطة الكينية فى مجال المناخ، إليزابيث واتوتى: «لكى يكون COP 27 هو (مؤتمر الأطراف الإفريقى)، يجب أن تنعكس احتياجات وأصوات وأولويات الشعوب الإفريقية فى نتائج المفاوضات»، مضيفة للوكالة: «القمة تمثل فرصة لتحقيق العدالة للبلدان الأكثر تضررًا من خلال التضامن والتعاون العالمى». ويشير المحللون إلى النقاط الشائكة بين الدول الأكثر ثراءً والفقيرة، مثل القضية المعروفة باسم «الخسائر والأضرار»، التى تتصدر جدول أعمال الدورة الـ٢٧، وتهتم بحصول الدول المعرضة للخطر على تعويض عن الكوارث المتعلقة بالمناخ، باعتبارها تعرقل التقدم فى مؤتمرات القمة السابقة.

ورأت «واتوتى» وعدد آخر من النشطاء الشباب أن القارة الإفريقية تتطلع إلى دفع الدول الغنية لإجراء تخفيضات هائلة فى الانبعاثات، والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية، خاصة أن إفريقيا مسئولة فقط عن ٣٪ إلى ٤٪ من الانبعاثات العالمية، لكنها أكثر عرضة للخطر من معظم الأماكن، مشيرة إلى أن الكثير من البشر، خاصة أولئك الذين يعيشون خارج المراكز الحضرية، أقل قدرة على التكيف.

وأضافت: «تقديم الخدمات المالية أمر أساسى لتمكين التنمية فى إفريقيا، حيث يتزايد عدد السكان الأفارقة بسرعة، وسيكون تأمين الطاقة للناس أمرًا حاسمًا لمكافحة الفقر، وتهيئة فرص لجودة حياة أعلى». واعتبر نشطاء آخرون أن الدول الإفريقية بحاجة للنظر إلى الداخل، لأن الدول المتقدمة فشلت فى الوفاء بوعودها. وقالت ناشطة من جزر القمر إن «إفريقيا عليها أن تتوقف عن الاعتماد على الدول المتقدمة للحصول على التمويل».

«كانبرا تايمز» الأسترالية:قضايا التكيف والتخفيف والتفاوض على رأس جدول الأعمال

ذكرت صحيفة «كانبرا تايمز» الأسترالية أن زعماء العالم يجتمعون فى مدينة شرم الشيخ لمواجهة قضايا المناخ التى تفاقمت مؤخرًا فى ظل عالم مغاير تمامًا عما كان عليه قبل عام واحد عندما اجتمعوا فى النسخة السابقة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التى انعقدت فى جلاسكو العام الماضى.

وقالت الصحيفة إن قضايا التكيف والتخفيف والتفاوض ستكون على رأس جدول أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب ٢٧»، الذى تستضيفه مصر حاليًا بعد مرور عام واحد على مؤتمر جلاسكو شهد اندلاع أزمات حادة وعنيفة، من بينها الأزمة فى أوكرانيا ونقص الطاقة والغذاء، وعدم الاستقرار الاقتصادى العالمى وتضخم الأسعار، الأمر الذى تعارضت فيه تعهدات «كوب ٢٦» مع واقع الحكومات التى باتت تركز على أجنداتها المحلية.

وأضافت: «بالإضافة إلى الأزمات التى صنعها الإنسان، شهدت البلدان أحداث تغير مناخى شديدة خلال العام الماضى، بما فى ذلك الفيضانات التى اجتاحت باكستان والأعاصير فى الولايات المتحدة وجفاف كلف أوروبا نحو ٢٠ مليار دولار، الأمر الذى دفع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى، الذى يرأس كوب ٢٧، إلى وصف المؤتمر بأنه ضرورة مُلحة».

وذكرت أن أفق مفاوضات هذا العام قد تحمل أيضًا احتدام المنافسة بين قوتين عظميين تقفان عند مفترق طرق، وهما الولايات المتحدة، التى أصبحت قاب قوسين أو أدنى من إجراء انتخابات التجديد النصفى للكونجرس وتتطلع إلى مواصلة الزخم لقانونها التاريخى لخفض التضخم، والصين، مشيرة إلى أن هذين البلدين أذهلا العالم فى العام الماضى بإعلانهما اتفاقية ثنائية، ولكن بعد مرور عام صعب توترت فيه العلاقات الثنائية بينهما بشكل كبير بسبب أمور عديدة من بينها زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى جزيرة تايوان، أصبح مستقبل التعاون المناخى بين الولايات المتحدة والصين أقل تأكيدًا.

وتعليقًا على ذلك، قال فرانك جوتزو، من الجامعة الوطنية الأسترالية «ANU»، فى تصريح خاص للصحيفة: إن «القضية الأكثر إثارة للجدل فى كوب ٢٧ هى المال. وعلينا الاعتراف بضرورة أن تسهم الدول الغنية فى تقديم المساعدة المالية للعالم النامى من أجل تقليل الانبعاثات والتعامل مع تغير المناخ».

صحف إماراتية: التعاون مع القاهرة فى العمل المناخى سينعكس إيجابًا على الجهود الدولية

سلطت الصحف الإماراتية الضوء على مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب ٢٧»، والذى انطلق، أمس، فى مدينة شرم الشيخ، مؤكدة أنه سيكون تمهيدًا لـ«كوب ٢٨»، وسيعكس الحدثان التكامل والتعاون بين مصر والإمارات ضمن العمل المناخى.

وأوضحت الصحف الإماراتية أن هذا التعاون سينعكس إيجابًا على الجهود الدولية المجمعة على ضرورة الحد من المخاطر التى تُحدق بالبيئة، والداعية إلى تسريع مسار تحقيق الحياد الكربونى بحلول ٢٠٥٠، حتى تتجنب البشرية فى العقود المقبلة ويلات الكوارث الطبيعية التى بدأت تلقى بظلال داكنة على المستقبل، وهو ما يستدعى اتخاذ تدابير قوية للتكيف مع هذه المتغيرات، وتوفير الدعم المالى للدول النامية، لا سيما فى قارتى آسيا وإفريقيا اللتين تتهددهما ظواهر الفيضانات والجفاف، والارتفاع غير الطبيعى فى درجات الحرارة.

وتحت عنوان «مساهمات قيمة»، قالت صحيفة «الاتحاد» إن قمة شرم الشيخ تمثل فرصة مثالية لتكثيف المساعى الدولية فى هذا الاتجاه؛ لذلك تشارك الإمارات بأقصى طاقتها من أجل توفير كل عوامل النجاح للفعاليات، انطلاقًا من إدراكها حجم وخطورة التداعيات المناخية.

ولفتت إلى أن مؤتمر الأطراف المقبل «COP 28»، الذى ستستضيفه الإمارات، سيمثل منصة استثنائية من أجل مساعدة العالم على تحقيق الكثير فيما يتعلق بمواجهة التغير المناخى من أجل غدٍ أفضل للجميع.

من جهتها، قالت صحيفة «البيان»، تحت عنوان «دور ريادى لحماية الكوكب»: «انطلق فى مدينة شرم الشيخ، مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب ٢٧)، وسط آمال أن يتكلل بثمار من شأنها أن تسهم فى إحداث تغيير إيجابى على كوكبنا، عبر اتخاذ إجراءات حاسمة، من أجل معالجة حالة الطوارئ المناخية».

ولفتت إلى أن الإمارات تستعد لاستضافة «كوب ٢٨» العام المقبل، تحفيزًا وتسريعًا لوتيرة العمل العالمى لمواجهة تحدى التغير المناخى، وللحفاظ على كوكبنا، وضمان استمرارية الحياة عليه، واستنادًا لمسيرتها الحافلة فى العمل العالمى من أجل المناخ، ونموذجها القائم على تحويل كل التحديات إلى فرص نمو، وضمان استمرارية النمو الاقتصادى، فى ظل منظومة من المعايير التى تحافظ على البيئة، وتدمج العمل من أجل المناخ، فى الاستراتيجيات المستقبلية لكل القطاعات.

أما صحيفة «الخليج»، فقالت، تحت عنوان «المناخ أولوية مطلقة»، إن دولة الإمارات العربية المتحدة التى تستعد لاستضافة النسخة المقبلة من المؤتمر «كوب ٢٨» فى ٢٠٢٣، ستكون حاضرة بقوة فى الورش العديدة التى ستمتد من ٦ إلى ١٨ من نوفمبر فى شرم الشيخ، وسيكون هذا المؤتمر منصة مثالية تُجدد فيها الإمارات حرصها على توحيد الجهود الدولية لتعزيز الابتكار المناخى، والرهان على الطاقة النظيفة وتسخير التكنولوجيا المتقدمة من أجل المناخ.

وتابعت: «تؤكد الإمارات سجلها الحافل بالمبادرات الدبلوماسية والتجارب الملهمة، والإنجازات العملية فى تطبيق تقنية التقاط الكربون، وتنويع مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات بما فيها الطاقة النووية السلمية، فضلًا عما حققته من أرقام قياسية فى استثمار الطاقة الشمسية، علمًا بأن الإمارات تحتضن ثلاثًا من أكبر محطات الطاقة الشمسية فى العالم». وأوضحت الصحيفة أن العمل المناخى يكاد يرتقى إلى مرتبة الواجب الدولى المقدس، بل هو كذلك، فى ضوء المعطيات والأرقام والنسب الكارثية لنتائج الاحتباس الحرارى التى جعلت كل البشر والاقتصادات فى كل مكان تدفع ثمنًا غاليًا، خاصة الدول الفقيرة التى تتكبد الخسائر الأكثر فداحة، على الرغم من مساهمتها الضئيلة فى الانبعاثات العالمية عكس البلدان المتقدمة.

«الوطن» العمانية: دور فعّال للمؤتمر فى تقليل المخاطر البيئية

أكدت صحيفة «الوطن»، العمانية، أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «كوب ٢٧» فى مدينة شرم الشيخ سيكون له دور فعال فى تقليل المخاطر البيئية، ويعد فرصة مواتية للدول النامية، خصوصًا الدول الإفريقية منها، حيث يتعرض الملايين فى البلدان الأكثر مديونية لموجات من الفيضانات العارمة وحرائق الغابات والحر الشديد، التى تؤثر ليس فقط على المناخ فى هذه الدول، لكن لها تأثيرات اقتصادية كبرى على تلك الدول.

وذكرت الصحيفة، فى افتتاحيتها أمس، تحت عنوان «قمة إفريقيا: مصداقية الكبار على المحك»، أن الدول الصناعية الكبرى فى حاجة إلى تسريع وفائها بالتزاماتها الجماعية بشكل كامل، بما فى ذلك التعهد بدفع قرابة ١٠٠ مليار دولار سنويًا لدعم جهود مكافحة التغير المناخى فى البلدان النامية، محذرة من أن التعهدات والسياسات الحالية تغلق الباب أمام فرص الحد من ارتفاع درجة إلى درجتين مئويتين، فضلًا عن تحقيق هدف الحد من الاحترار العالمى بحدود ١.٥ درجة.

وأشارت إلى أن تلك الدول الغنية الصناعية، التى كانت، ولا تزال، سببًا رئيسًا فى التغير المناخى الذى يشهده العالم، أضحت ملتزمة بشكل أخلاقى تجاه الدول النامية والفقيرة، خصوصًا فى أعقاب الفيضانات المدمرة وموجات الحر والجفاف غير المسبوقة التى ضربت العديد من دول العالم، وعليها الإيفاء بالتزامتها السابقة، وتجديد التعهد بدفع الأموال اللازمة الرامية إلى تعويض الخسائر الناجمة عن الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى، التى تعد تلك الدول الصناعية المتسبب الأكبر لها.