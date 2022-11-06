الأحد 06 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طالبة بكلية الطب أسفل عجلات القطار فى أسوان

جثة
جثة
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لفظت طالبة سودانية الجنسية أنفاسها الأخيرة، مساء الأحد، إثر دهسها أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد تحديدًا عند مزلقان كلية الهندسة بمنطقة أبوالريش في مدينة أسوان.

تلقت الأجهزة الأمنية في أسوان إخطارًا يفيد بمصرع طالبة أنفاسها الأخيرة إثر دهسها أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد تحديدًا عند مزلقان كلية الهندسة بمنطقة أبوالريش، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن الطالبة تدعي حليمة عثمان، 20 عامًا، سودانية الجنسية وتدرس بكلية الطب وتم نقل الجثة لمشرحة أسوان العمومية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

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وائل لطفي

العالم فى شرم الشيخ

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