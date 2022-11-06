الأحد 06 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطى

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي اتجاه محور الضبعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطي اتجاه محور الضبعة، وانتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجارٍ رفع آثار الحادث.

وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدًا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث، ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال المصابين وشهود العيان في الواقعة.

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وائل لطفي

العالم فى شرم الشيخ

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