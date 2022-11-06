تفاصيل تورط جواهرجى شهير بحلوان فى قضية سرقة 500 جرام ذهب

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل ضبط سائق متهم بسرقة مصوغات ذهبية تحوي 500 جرام، وسبائك ذهبية، و340 ألف جنيه من شقة ربة منزل بدائرة قسم شرطة الهرم.

وذكرت التحقيقات أن المتهم علم بالمسروقات لدى المجني عليها بحكم عمله لديها، بعدما علم أن المجني عليها باعت سيارتها، وأنها تمتلك كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، خاصة داخل غرفة نومها، وبعد أن تمكن من تحديد مكان المشغولات، قرر سرقتها بعد انصرافها من الشقة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم توجه إلى الشقة بعد أن تأكد من عدم وجود مالكة الشقة، ودخل الشقة، واستولى على المشغولات الذهبية وأخفاها استعدادا لبيعها لعميله سيئ النية، وتم بيع المسروقات لجواهرجي شهير يدعى «هـ. م» بمنطقة عرب غنيم، بدائرة قسم شرطة حلوان، (سيئ النية) بثمن بخس، وتم ضبط المسروقات بداخل المحل، واصطحاب المتهم لقسم الشرطة بتهمة إخفاء أشياء مسروقة، وثبتت صحة الواقعة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة بعض (المشغولات الذهبية الخاصة بها عبارة عن 500 جرام ذهب وسبايك ذهبية- ومبلغ مالى 340 ألف جنيه) من داخل الشقة سكنها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (سائق يعمل طرف المُبلغة) وراء واقعة السرقة، وتم استهدافه تمكن رجال المباحث من ضبطه وتبين أنه صاحب شركة مستلزمات طبية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبس كل من المتهم الأول والثاني 4 أيام على ذمة التحقيقات.