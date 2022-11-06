الأحد 06 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«التأديبية» تبرئ مسئولين فى الرقابة المالية من إهدار 21 مليون جنيه

مجلس الدولة
مجلس الدولة
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قررت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة كل من رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا، وبالمعاش وحاليًا مستشار رئيس الهيئة ومستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للشئون الهندسية بدرجة متعاقد، من التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في إهدار مبلغ وقدره 21 مليونًا و960 ألفًا و550 جنيهًا.

وتبين من خلال التحريات أن المخالفة المنسوبة للمحال الثاني في قعوده عن اتخاذ إجراءات استرداد مبلغ 21.960.550 جنيه لشركة الكهرباء نظير قيمة رسوم وتصميمات غرفة موزع الكهرباء، ووضع المواصفات والإشراف على التنفيذ رغم التزام شركة إدارة القرى الذكية بإعفاء الهيئة وإمدادها بالجهد الكهربائي.

فإن الثابت من الأوراق أن المقايسة المسددة بمبلغ 21.960.550 جنيه كانت نظير أعمال التصميمات ووضع المواصفات واختبار المهمات الكهربائية الداخلية بالمشروع وليست على مهمات مبنى الموزع السابق الإعفاء من تسليمه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم فى شرم الشيخ

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