ضبط 60 طن أرز داخل مخزن مواد غذائية ببولاق الدكرور

ضبطت مباحث التموين بالجيزة مخزن مواد غذائية بشارع الصحابة ببولاق الدكرور، لعدم وجود ترخيص وعدم وجود اشتراطات صحية وبداخله مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير وحجب السلع التموينية.

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء يحيى زغلول، رئيس مباحث التموين، بضبط 60 طن أرز وفول صحيح وبسلة صفراء وخضراء وعدس أصفر داخل مخزن ببولاق الدكرور.

تم ضبط شعبان محمد فوزي 50 سنة، مقيم 3 ش الأنوار المحمدية بصفط اللبن بصفته المدير المسئول، وتم عمل المحضر اللازم.