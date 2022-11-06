COP 27.. جولة لوزيرة البيئة فى المنطقة الخضراء بشرم الشيخ «صور»

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مساء الأحد، جولة تفقدية لقاعات قمة المناخ في المنطقة الخضراء.

وأكدت ياسمين فؤاد أن المنطقة الخضراء تمثل الدولة المصرية فهي المنصة التى تعكس الجهود الوطنية فى التصدى لآثار التغيرات المناخية وحماية البيئة على المستوى الرسمى من خلال الأجنحة الحكومية أو المجتمع المدنى، والذى يتضمن أجنحة مجتمع الأعمال والشباب والمجتمعات المدنية والسكان الأصليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الأزياء المستدامة من جميع أنحاء العالم للتعبير عن أنفسهم وسماع أصواتهم.

وشددت وزيرة البيئة على أن المنطقة الخضراء تعزز الحوار والوعي والتعليم والالتزامات من خلال الفعاليات والمعارض وورش العمل والعروض الثقافية والمحادثات، لافتة إلى أن المنطقة الخضراء وأجنحة الدولة المصرية تنتظر الضيوف والمشاركين فى أبهى صورها.

وتنعقد فعاليات قمة المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

ويشارك في القمة قادة من مختلف دول العالم ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.