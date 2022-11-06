تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي 2022.. صندوق التمويل العقاري

يقدم موقع الاسكان الاجتماعي العديد من الخدمات للمواطنين المستفيدين من شقق الاسكان الاجتماعي في جميع المحافظات المصرية، ويجب تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي 2022

ولمعرفة خطوات تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي اتبع الخطوات التالية

إذا كان قد سبق لك تسجيل بياناتك من قبل اضغط هنـــــا موقع صندوق الاسكان الاجتماعي، وإذا كنت مستخدم جديد اتبع الخطوات.

يقوم المواطن بالدخول إلى موقع الإسكان الاجتماعي من هنـــــــــا shmff.gov.eg.

يطلب موقع الإسكان الاجتماعي إدخال البيانات التالية:

تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي shmff.gov.eg

الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن.

الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن "فى حالة إدخال رقم موبايل غير صحيح لن تتمكن من تقديم الشكوى".

كلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور.

ثم يضغط المواطن على تسجيل.

وبذلك تتم خطوات تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي.

خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

خدمات موقع الاسكان الاجتماعي.

مركز خدمة المواطنين.. Customer Services Center.

طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

طلب تعديل من دور إلى دور.

طلب رفع / استكمال المستندات الأساسية.

طلب تصحيح البيانات.

طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام.

طلب إعادة الاستعلام الميداني.

تقديم إفادة مخالصة سداد القرض.

طلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة.

طلب تنازل عن إعلان سابق.

طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني.

طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض.

طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية.

طلب استرداد مقدم الحجز / المبلغ المسدد بعد التخصيص.

تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات.

طلب تغيير جهة التمويل.