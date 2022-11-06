الأحد 06 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي 2022.. صندوق التمويل العقاري

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
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يقدم موقع الاسكان الاجتماعي العديد من الخدمات للمواطنين المستفيدين من شقق الاسكان الاجتماعي في جميع المحافظات المصرية، ويجب تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي 2022 

ولمعرفة خطوات تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي اتبع الخطوات التالية          

إذا كان قد سبق لك تسجيل بياناتك من قبل اضغط هنـــــا موقع صندوق الاسكان الاجتماعي، وإذا كنت مستخدم جديد اتبع الخطوات. 

يقوم المواطن بالدخول إلى موقع الإسكان الاجتماعي من هنـــــــــا  shmff.gov.eg.

يطلب موقع الإسكان الاجتماعي إدخال البيانات التالية:

تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي shmff.gov.eg  

الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن.

الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن "فى حالة إدخال رقم موبايل غير صحيح لن تتمكن من تقديم الشكوى".

كلمة المرور.

تأكيد كلمة المرور.

ثم يضغط المواطن على تسجيل.

وبذلك تتم خطوات تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي.

موعد ظهور نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022

الآن شروط تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2022 الإعلان السادس عشر

خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

خدمات موقع الاسكان الاجتماعي.

مركز خدمة المواطنين.. Customer Services Center.

طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

طلب تعديل من دور إلى دور.

طلب رفع / استكمال المستندات الأساسية.

طلب تصحيح البيانات. 

طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام.

طلب إعادة الاستعلام الميداني.

تقديم إفادة مخالصة سداد القرض.

طلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة.

طلب تنازل عن إعلان سابق.

طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني.

طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض.

طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية.

طلب استرداد مقدم الحجز / المبلغ المسدد بعد التخصيص.

تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات.

طلب تغيير جهة التمويل.

  1. الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الاجتماعي.. Reporting Program Rules Violations.
  2. يمكنك الإبلاغ عن مخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي.
  3. الشكاوى والمقترحات.. Complaints.
  4. التقديم على الشكاوي يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا خلال أيام العمل الرسمية.
  5. نتائج الفرز والتظلمات.. Screening Results and Grievances.
  6. حجز وحدات دار مصر / سكن مصر / جنة.. Applying for Middle Income Housing Units.
  7. إحصائيات الموقع.. Website Statistics.
  8. مناقصات .. Tenders.
  9. وظائف خالية .. Job Vacancies.
  10. يمكنك التقدم على وظيفة.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

(نوفي) منصة مصرية لحشد التمويلات لمشروعات المناخ

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