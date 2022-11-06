الرئيس السيسى لمديرة صندوق النقد: حريصون على تعظيم مساحة دور القطاع الخاص

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، في شرم الشيخ، كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض أوجه الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي، خاصة في ضوء برنامج التعاون الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري.

ورحب الرئيس السيسي بزيارة السيدة كريستالينا إلى مصر للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP 27، معربا عن التقدير لإسهاماتها في إطار الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابي للاستثمار وفرصه الواعدة في مصر وانعكاس ذلك على دعم الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الدولة على تكملة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وكذلك تعظيم مساحة دور القطاع الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيدة كريستالينا أكدت مواصلة صندوق النقد الدولي علاقات التعاون والشراكة المتميزة مع مصر لدعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية بها خاصة في ضوء استقرار أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية والصدمات الناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية الحالية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثّرت بعمق على اقتصاديات الدول الناشئة، مشيدة في هذا السياق بنجاح تعامل مصر مع تلك التداعيات والتغييرات المتلاحقة للسياسة النقدية العالمية واحتواء آثارها، مما حافظ على المسار الآمن للاقتصاد المصري.