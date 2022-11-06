انطلاق فعاليات مبادرة تشجير الحدائق العامة بالقاهرة

بدأت اليوم الأحد، فعاليات مبادرة تشجير الحدائق العامة بمحافظة القاهرة وتنظيفها، وذلك بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ "COP 27" وحملة الدولة المصرية "اتحضر للأخضر"، وذلك في خطوة تستهدف الحفاظ على البيئة وتوفير هواء نقي والعمل علي أستدامة المناطق الخضراء ومواردها الطبيعية بمحافظة القاهرة والتقليل من الأنبعاثات الكربونية المتمثلة في عوادم السيارت وغيرها.

وبدأ الفريق المشارك مبادرته في حديقة الأورمان بالجيزة كبداية، حيث قام بزراعة عدد إضافى من الأشجار وعمليات التنظيف، ويستهدف الوصول إلى أكثر من موقع مختلف في القاهرة لاستكمال خطواته.

من جانبه أشاد إسماعيل سري مدير عام فندق كونراد القاهرة بمبادرة الدولة المجتمعية "اتحضر للأخضر" التى تستهدف الحفاظ على البيئة وهو جزء راسخ من أهداف التنمية المستدامة.

وقال: "إيمانا منا بضرورة تكاتف كل المؤسسات وراء المبادرات المجتمعية الهامة، بدأنا تشجير وتنظيف المواقع المختلفة وبدايتنا كانت في حديقة الأورمان بالجيزة والتي تعد من أكبر الحدائق النباتية فى العالم وتتميز بتنوع نباتى ضخم وواجبنا الحفاظ عليها."

وتابع إسماعيل سري أن فندق كونراد القاهرة يحرص في تعاملاته على الحد من استخدام المنتجات المصنوعة من البلاستيك واستبداله بمنتجات صديقة للبيئة، حيث أنه مع تفاقم الظروف الخاصة بالاحتباس الحراري وتغير المناخ، أصبح من الضروري أن يفكر المستهلكون في المستقبل عند شراء منتجاتهم والانتقال إلى خيارات صديقة للبيئة بدلاً من العناصر المهدرة.