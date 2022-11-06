اليوم.. الحكم على متهم بحرق كنيسة «كفر حكيم» بكرداسة

تنطق الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم، صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

المتهمون جميعًا في هذه القضية، صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد، لكونهم كانوا هاربين وألقي القبض على بعضهم مؤخرًا، فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.