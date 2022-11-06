الأحد 06 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترامب يدعو لحشد عملاق لدعم حزبه فى الانتخابات النصفية

ترامب
ترامب
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دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى حشد موجة حمراء عملاقة من الجمهوريين لضمان الفوز على الديمقراطيين في الانتخابات النصفية الأسبوع المقبل.

 

وقال ترامب أمام تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا المحورية "إذا كنتم تريدون وقف تدمير بلادنا وإنقاذ الحلم الأمريكي، يجب عليكم إذا أن تصوتوا هذا الثلاثاء للجمهوريين".

 

وقبل ثلاثة أيام من الانتخابات النصفية، سارع الديمقراطيون والجمهوريون لتعبئة الناخبين، وذهبوا إلى حدّ دعوة الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما إضافة إلى الرئيس الحالي جو بايدن، إلى الولاية الرئيسية نفسها.

 

وأطل الرؤساء الثلاثة في تجمّعات انتخابية متداخلة السبت في بنسلفانيا، قبل عملية اقتراع حاسمة ستضع أسس الانتخابات الرئاسية عام 2024.

 

وكل الأضواء متجهة نحو هذه الولاية حيث يتنافس الجرّاح المليونير محمد أوز الذي يحظى بدعم ترامب، ورئيس البلدية السابق جون فيترمان الأصلع ضخم البنية، على مقعد من بين أكثر المقاعد المتنازع عليها في مجلس الشيوخ، إذ من المحتمل جدا أن يعتمد توازن القوى في المجلس على هذا المقعد بالذات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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