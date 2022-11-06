الأحد 06 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران.. وزارة الأمن تغلق 2300 حساب مصرفى لناشطين غير قانونيين فى تجارة العملة الأجنبية

إيران
إيران
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أعلن مركز العلاقات العامة والمعلومات التابع لوزارة الأمن الإيرانية، عن تحديد وحجب أكثر من 2300 حساب مصرفي لناشطين غير قانونيين في مجال تجارة العملات الأجنبية.

 

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء "إرنا"، إن هذه العملية جاءت على وقع زيادة إجراءات البحث عن الربح من قبل شبكات الوساطة عن طريق الزيادة الزائفة في الطلب بسوق العملات وخلق مناخ اقتصادي ملتهب في الأيام الماضية.

 

وأضافت أنه انطلاقا من المعلومات الاستخبارية للوزارة، تم حظر الحسابات المصرفية لأكثر من 2300 من هؤلاء الأشخاص ووضعوا رهن المتابعة القضائية.

 

وحسب "إرنا"، تشير التحقيقات إلى أن هؤلاء الأشخاص وخلافا للقواعد واللوائح المعلنة، انخرطوا في بيع وشراء العملات بطريقة غير مشروعة في السوق غير الرسمية (السوداء)، وبهذه الطريقة تسببوا في تعطيل نظام العملة بالدولة.

 

وتعهدت الوزارة بأنها لن تسمح لأي شخص بالسعي للربح بهذه الطريقة ومحاولة استغلال الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة.

 

وشددت على أنها ستتعامل بحزم مع أي عمل يضر بمعيشة الشعب الإيراني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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